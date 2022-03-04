Мобільний додаток Київ Цифровий змінив звуковий сигнал оповіщення повітряної тривоги. Щоб почути сповіщення, необхідно додати рівень гучності на смартфоні.

Про зміни повідомили у КМДА. Також міська адміністрація опублікувала інструкцію, як увімкнути оповіщення у додатку на Android та iOS.

Власникам смартфонів iPhone необхідно зайти в Параметри, знайти програму Київ Цифровий, вибрати Сповіщення та включити Звуки кнопкою перемикання.

Користувачам смартфонів на Android потрібно вибрати Налаштування, а потім натиснути на Програми. Після цього вибираємо Дозволити звук кнопкою перемикання.

Також не варто забувати, що за підтримки Мінцифри в Україні запустили програму Повітряна тривога. Вона буде сповіщати користувачів про сирени для оперативної реакції на початок та закінчення тривог. Програму вже можна завантажити тут у Google Play Market та AppStore, і для використання не потрібна реєстрація.

Наразі мільйони українців отримують актуальну інформацію через месенджери та соцмережі. Такий потік інформації впливає на мобільну мережу, сповільнюючи її роботу. У Мінцифрі розповіли, як навантаження можна зменшити – це критично важливо у нинішніх реаліях. Так, рекомендується приєднуватися до домашнього Wi-Fi за першої нагоди, а також відключити автозавантаження медіа на смартфонах.