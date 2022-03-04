В Минцифре рассказали, как можно помочь операторам разгрузить мобильные сети. В министерстве уверяют, что использование соцсетей и мессенджеров значительно влияет на сеть, замедляя ее работу.

— Сейчас все украинцы держат руку на пульсе — читают новости, смотрят видео и общаются с близкими с мессенджеров по типу Telegram и Viber. А это оказывает значительное влияние на мобильную сеть, — сообщают в Минцифре.

Однако все видео, картинки и сообщения в чатах зачастую загружаются в сервисах автоматически на смартфоны. Это сильно грузит сеть, и не дает возможности позвонить своим близким, когда это необходимо.

В Минцифре попросили снизить нагрузку на мобильную связь в Украине, предприняв следующие шаги:

Всегда при возможности подсоединяться к домашней сети Wi-Fi;

Выключить функцию автоматической загрузки медиафайлов на телефоне.

В большинстве сервисов это можно сделать с помощью этой инструкции:

Зайдите в Настройки вашего мессенджера; Выберите Данные и хранилища или Медиафайлы‎; Выключите опцию Фоновая загрузка‎; В разделе Через мобильную сеть выключите Автозагрузка медиа‎.

Для пользователей Telegram в министерстве сделали отдельное видео.

После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать.