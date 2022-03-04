В Минцифре рассказали, как можно помочь операторам разгрузить мобильные сети. В министерстве уверяют, что использование соцсетей и мессенджеров значительно влияет на сеть, замедляя ее работу.
— Сейчас все украинцы держат руку на пульсе — читают новости, смотрят видео и общаются с близкими с мессенджеров по типу Telegram и Viber. А это оказывает значительное влияние на мобильную сеть, — сообщают в Минцифре.
Однако все видео, картинки и сообщения в чатах зачастую загружаются в сервисах автоматически на смартфоны. Это сильно грузит сеть, и не дает возможности позвонить своим близким, когда это необходимо.
В Минцифре попросили снизить нагрузку на мобильную связь в Украине, предприняв следующие шаги:
- Всегда при возможности подсоединяться к домашней сети Wi-Fi;
- Выключить функцию автоматической загрузки медиафайлов на телефоне.
В большинстве сервисов это можно сделать с помощью этой инструкции:
- Зайдите в Настройки вашего мессенджера;
- Выберите Данные и хранилища или Медиафайлы;
- Выключите опцию Фоновая загрузка;
- В разделе Через мобильную сеть выключите Автозагрузка медиа.
Для пользователей Telegram в министерстве сделали отдельное видео.
После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать.