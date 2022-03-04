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Как разгрузить мобильную связь: инструкция для мессенджеров

4 марта 2022, 10:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Unsplash

В Минцифре рассказали, как можно помочь операторам разгрузить мобильные сети. В министерстве уверяют, что использование соцсетей и мессенджеров значительно влияет на сеть, замедляя ее работу.

— Сейчас все украинцы держат руку на пульсе — читают новости, смотрят видео и общаются с близкими с мессенджеров по типу Telegram и Viber. А это оказывает значительное влияние на мобильную сеть, — сообщают в Минцифре.

Однако все видео, картинки и сообщения в чатах зачастую загружаются в сервисах автоматически на смартфоны. Это сильно грузит сеть, и не дает возможности позвонить своим близким, когда это необходимо.

В Минцифре попросили снизить нагрузку на мобильную связь в Украине, предприняв следующие шаги:

  • Всегда при возможности подсоединяться к домашней сети Wi-Fi;
  • Выключить функцию автоматической загрузки медиафайлов на телефоне.

В большинстве сервисов это можно сделать с помощью этой инструкции:

  1. Зайдите в Настройки вашего мессенджера;
  2. Выберите Данные и хранилища или Медиафайлы‎;
  3. Выключите опцию Фоновая загрузка‎;
  4. В разделе Через мобильную сеть выключите Автозагрузка медиа‎.

Для пользователей Telegram в министерстве сделали отдельное видео.

После этого вы сможете сами выбирать, какие фотографии или видео загружать.

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Теги
Telegram , Viber
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