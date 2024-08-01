Купуючи новий телефон, наприклад смартфон Самсунг, ми всі хочемо, щоби він працював без перебоїв та прослужив довго. Для цього потрібно не лише обережно ним користуватися, а й правильно заряджати.

Сучасні гаджети мають якісні акумулятори, однак термін їхньої служби залежить безпосередньо від користувачів. Як правильно заряджати новий телефон, щоб не зіпсувати батарею – читайте поради далі у матеріалі.

Як правильно зарядити новий телефон

Після купівлі нового смартфону потрібно зарядити його до 100% ємності акумулятора. Потім зніміть гаджет з зарядного пристрою та користуйтеся ним як завжди.

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Сучасні телефони оснащені літій-іонними або літій-полімерними акумуляторами, тому їх не потрібно повністю розряджати та заряджати кілька разів після покупки. Ба більше, критичні рівні заряду – 0% чи 100% – є шкідливими для акумуляторів такого типу.

Під час користування смартфоном уникайте повного розряджання батареї – це негативно впливає на її ресурс. Краще ставити телефон на зарядку, коли батарея досягне рівня 15-20%. А знімати з зарядки, коли на екрані висвітиться 80%.

Також важливо використовувати оригінальний зарядний пристрій, який йде в комплекті з телефоном. Він забезпечить правильний рівень напруги і оптимальний рівень заряду батареї.

Як збільшити термін служби акумулятора

Від справності батареї залежить те, наскільки якісно функціонуватиме ваш гаджет. У більшості сучасних смартфонів корпус не передбачає самостійної заміни акумулятора, тому у разі виникнення проблеми необхідно буде звернутися у сервісний центр.

Однак ви можете уникнути додаткових витрат та продовжити термін служби акумулятора. Для цього варто дотримуватися простих правил:

Не розряджайте батарею телефону повністю. Стежте, щоб рівень заряду залишався в діапазоні від 20% до 80%.

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій.

Заряджайте телефон у вимкненому стані. Це прискорить процес та дозволить запобігти перегріву.

Зберігайте гаджет за нормальної температури. Перегрів або переохолодження може негативно вплинути на ресурс батареї.

Не ставте смартфон на нічну зарядку.

Не використовуйте телефон під час заряджання – це уповільнює процес.