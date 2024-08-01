Купуючи новий телефон, наприклад смартфон Самсунг, ми всі хочемо, щоби він працював без перебоїв та прослужив довго. Для цього потрібно не лише обережно ним користуватися, а й правильно заряджати.
Сучасні гаджети мають якісні акумулятори, однак термін їхньої служби залежить безпосередньо від користувачів. Як правильно заряджати новий телефон, щоб не зіпсувати батарею – читайте поради далі у матеріалі.
Як правильно зарядити новий телефон
Після купівлі нового смартфону потрібно зарядити його до 100% ємності акумулятора. Потім зніміть гаджет з зарядного пристрою та користуйтеся ним як завжди.
Сучасні телефони оснащені літій-іонними або літій-полімерними акумуляторами, тому їх не потрібно повністю розряджати та заряджати кілька разів після покупки. Ба більше, критичні рівні заряду – 0% чи 100% – є шкідливими для акумуляторів такого типу.
Під час користування смартфоном уникайте повного розряджання батареї – це негативно впливає на її ресурс. Краще ставити телефон на зарядку, коли батарея досягне рівня 15-20%. А знімати з зарядки, коли на екрані висвітиться 80%.
Також важливо використовувати оригінальний зарядний пристрій, який йде в комплекті з телефоном. Він забезпечить правильний рівень напруги і оптимальний рівень заряду батареї.
Як збільшити термін служби акумулятора
Від справності батареї залежить те, наскільки якісно функціонуватиме ваш гаджет. У більшості сучасних смартфонів корпус не передбачає самостійної заміни акумулятора, тому у разі виникнення проблеми необхідно буде звернутися у сервісний центр.
Однак ви можете уникнути додаткових витрат та продовжити термін служби акумулятора. Для цього варто дотримуватися простих правил:
- Не розряджайте батарею телефону повністю. Стежте, щоб рівень заряду залишався в діапазоні від 20% до 80%.
- Використовуйте оригінальний зарядний пристрій.
- Заряджайте телефон у вимкненому стані. Це прискорить процес та дозволить запобігти перегріву.
- Зберігайте гаджет за нормальної температури. Перегрів або переохолодження може негативно вплинути на ресурс батареї.
- Не ставте смартфон на нічну зарядку.
- Не використовуйте телефон під час заряджання – це уповільнює процес.