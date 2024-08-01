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Як правильно заряджати телефон: важливі правила, щоб не зіпсувати батарею

1 Серпня 2024, 16:54
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Як правильно зарядити новий телефон
Джерело: Depositphotos

Купуючи новий телефон, наприклад смартфон Самсунг, ми всі хочемо, щоби він працював без перебоїв та прослужив довго. Для цього потрібно не лише обережно ним користуватися, а й правильно заряджати.

Сучасні гаджети мають якісні акумулятори, однак термін їхньої служби залежить безпосередньо від користувачів. Як правильно заряджати новий телефон, щоб не зіпсувати батарею – читайте поради далі у матеріалі.

Як правильно зарядити новий телефон

Після купівлі нового смартфону потрібно зарядити його до 100% ємності акумулятора. Потім зніміть гаджет з зарядного пристрою та користуйтеся ним як завжди.

Зараз дивляться

Сучасні телефони оснащені літій-іонними або літій-полімерними акумуляторами, тому їх не потрібно повністю розряджати та заряджати кілька разів після покупки. Ба більше, критичні рівні заряду – 0% чи 100% – є шкідливими для акумуляторів такого типу.

Під час користування смартфоном уникайте повного розряджання батареї – це негативно впливає на її ресурс. Краще ставити телефон на зарядку, коли батарея досягне рівня 15-20%. А знімати з зарядки, коли на екрані висвітиться 80%.

Також важливо використовувати оригінальний зарядний пристрій, який йде в комплекті з телефоном. Він забезпечить правильний рівень напруги і оптимальний рівень заряду батареї.

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Фото: Unsplash

Як збільшити термін служби акумулятора

Від справності батареї залежить те, наскільки якісно функціонуватиме ваш гаджет. У більшості сучасних смартфонів корпус не передбачає самостійної заміни акумулятора, тому у разі виникнення проблеми необхідно буде звернутися у сервісний центр.

Однак ви можете уникнути додаткових витрат та продовжити термін служби акумулятора. Для цього варто дотримуватися простих правил:

  • Не розряджайте батарею телефону повністю. Стежте, щоб рівень заряду залишався в діапазоні від 20% до 80%.
  • Використовуйте оригінальний зарядний пристрій.
  • Заряджайте телефон у вимкненому стані. Це прискорить процес та дозволить запобігти перегріву.
  • Зберігайте гаджет за нормальної температури. Перегрів або переохолодження може негативно вплинути на ресурс батареї.
  • Не ставте смартфон на нічну зарядку.
  • Не використовуйте телефон під час заряджання – це уповільнює процес.
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