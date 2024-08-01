Покупая новый телефон, например смартфон Самсунг, мы все хотим, чтобы он работал без перебоев и прослужил долго. Для этого нужно не только осторожно им пользоваться, но и правильно заряжать.

Современные гаджеты имеют качественные аккумуляторы, однако срок их службы зависит непосредственно от пользователей. Как правильно заряжать новый телефон, чтобы не испортить батарею — читайте советы далее в материале.

Как правильно зарядить новый телефон

После покупки нового смартфона нужно зарядить его до 100% емкости аккумулятора. Затем снимите гаджет с зарядного устройства и пользуйтесь им как обычно.

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Современные телефоны оснащены литий-ионными или литий-полимерными аккумуляторами, поэтому их не нужно полностью разряжать и заряжать несколько раз после покупки. Более того, критические уровни заряда — 0% или 100% — вредны для аккумуляторов такого типа.

Во время пользования смартфоном избегайте полной разрядки батареи — это негативно влияет на ее ресурс. Лучше ставить телефон на зарядку, когда батарея достигнет уровня 15-20%. А снимать с зарядки, когда на экране высветится 80%.

Также важно использовать оригинальное зарядное устройство, которое идет в комплекте с телефоном. Оно обеспечит правильный уровень напряжения и оптимальный уровень заряда батареи.

Как увеличить срок службы аккумулятора

От исправности батареи зависит то, насколько качественно будет функционировать ваш гаджет. В большинстве современных смартфонов корпус не предусматривает самостоятельной замены аккумулятора, поэтому при возникновении проблемы необходимо будет обратиться в сервисный центр.

Однако вы можете избежать дополнительных расходов и продлить срок службы аккумулятора. Для этого стоит придерживаться простых правил:

Не разряжайте батарею телефона полностью. Следите, чтобы уровень заряда оставался в диапазоне от 20% до 80%.

Используйте оригинальное зарядное устройство. Некачественное устройство негативно влияет на ресурс батареи.

Заряжайте телефон в выключенном состоянии. Это ускорит процесс и позволит предотвратить перегрев.

Храните гаджет при нормальной температуре. Перегрев или переохлаждение может негативно повлиять на ресурс батареи.

Не ставьте смартфон на ночную зарядку.

Не используйте телефон во время зарядки — это замедляет процесс.

Также для исправной работы аккумулятора не рекомендуется использовать быструю зарядку. Хоть это и достаточно удобная функция, она негативно влияет на срок службы батареи. Для исправной работы смартфона лучше использовать медленную зарядку.

Если вы заметили, что со временем ваш телефон начал быстрее разряжаться, не стоит игнорировать эту проблему. Нужно проверить емкость аккумулятора, это можно сделать самостоятельно. Несколько простых шагов обезопасят вас от неожиданного выключения телефона.