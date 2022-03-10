Як повідомити про пересування техніки РФ через єВорог – інструкція

У Мінцифри закликали передавати ЗСУ інформацію про агресорів за допомогою чат-бота єВорог. Так, заявити про місцеперебування ворожої техніки чи солдатів можна через смартфон.

Чат-бот доступний за адресою @evorog_bot у месенджері Telegram. У міністерстві склали інструкцію, як правильно передати інформацію ЗСУ:

Натисніть кнопку Авторизація та підтвердіть особу через програму Дія. Це потрібно для боротьби зі спамом та передачею фейкових фотографій та відео.

Виберіть, що саме ви бачили – техніку чи агресорів.

Надішліть фото- або відеопідтвердження.

Виберіть область та вкажіть геолокацію, на якій помітили ворога.

Опишіть подробиці того, що побачили.

Інструкція для використання єВорог також доступна у форматі відео.

Звісно, після відправлення інформація ретельно перевірятиметься і надсилатиметься ЗСУ для подальших дій. Насамперед це необхідно нашій армії – за допомогою фото та відео захисники зможуть бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його.

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