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Як повідомити про пересування техніки РФ через єВорог – інструкція

10 Березня 2022, 13:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Як повідомити про пересування техніки РФ через єВорог – інструкція
Джерело: Unsplash

У Мінцифри закликали передавати ЗСУ інформацію про агресорів за допомогою чат-бота єВорог. Так, заявити про місцеперебування ворожої техніки чи солдатів можна через смартфон.

Чат-бот доступний за адресою @evorog_bot у месенджері Telegram. У міністерстві склали інструкцію, як правильно передати інформацію ЗСУ:

  • Натисніть кнопку Авторизація та підтвердіть особу через програму Дія. Це потрібно для боротьби зі спамом та передачею фейкових фотографій та відео.
  • Виберіть, що саме ви бачили – техніку чи агресорів.
  • Надішліть фото- або відеопідтвердження.
  • Виберіть область та вкажіть геолокацію, на якій помітили ворога.
  • Опишіть подробиці того, що побачили.

Інструкція для використання єВорог також доступна у форматі відео.

Звісно, після відправлення інформація ретельно перевірятиметься і надсилатиметься ЗСУ для подальших дій. Насамперед це необхідно нашій армії – за допомогою фото та відео захисники зможуть бачити переміщення ворога в реальному часі та знешкодити його.

У Telegram працюють інші корисні сервіси. Наприклад, бот для фіксації злочинів РФ для Гааги, програма з рекомендаціями, як діяти в умовах війни, а також помічник для переселенців. Ознайомитись із повним списком корисних Telegram-ботів можна на Фактах ICTV.

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Теги
Telegram , Додаток Дія
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