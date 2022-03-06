У додатку Дія з’явилася можливість перегляду українського телебачення. Так, функцію створила Мінцифра разом зі стрімінговим сервісом Megogo – це допоможе боротися із пропагандою агресора та блокуванням телебачення.
– Завдяки новим можливостям українці матимуть безкоштовний доступ до новин у будь-якому місці та у будь-який час, – повідомляється у міністерстві.
Як дивитися Дія TV? Потрібно слідувати інструкції від Мінцифри:
- Оновіть програму Дія в App Store або Google Play;
- Зайдіть у розділ Послуги;
- Виберіть Дія.TV і трансляція розпочнеться автоматично.
Сервіс вже доступний на всіх сучасних смартфонах, що працюють на iOS (iPhone) та Android.
Наразі Дія TV транслює марафон Ми сильні разом, у якому беруть участь головні українські телеканали. За заявою Мінцифри, незабаром з’явиться дитячий контент, а також розважальні програми.
Нагадаємо, що навіть телебачення через Дія працюватиме за допомогою мобільної мережі, яка зазнає підвищених навантажень. Багато хто зараз отримує актуальну інформацію за допомогою месенджерів та соцмереж. У Мінцифрі закликали допомогти розвантажити мережу, відключивши автоматичне завантаження медіа, а також підключаючись до домашньої мережі Wi-Fi.