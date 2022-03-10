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Как сообщить о перемещении техники РФ через єВорог — инструкция

10 марта 2022, 13:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Как сообщить о перемещении техники РФ через єВорог — инструкция
Источник: Unsplash

В Минцифры призвали передавать ВСУ информацию об агрессорах с помощью чат-бота єВорог. Так, заявить о месторасположении вражеской техники или солдат можно через смартфон.

Чат-бот доступен по адресу @evorog_bot в мессенджере Telegram. В министерстве составили инструкцию, как правильно передать информацию ВСУ:

  • Нажмите кнопку Авторизация и подтвердите личность через приложение Дія. Это нужно для борьбы со спамом и передачей фейковых фотографий и видео.
  • Выберите, что именно вы видели — технику или агрессоров.
  • Отправьте фото- или видеоподтверждение.
  • Выберите область и укажите геолокацию, на которой заметили врага.
  • Опишите подробности того, что увидели.

Инструкция для использования єВорог также доступна в формате видео.

Разумеется, после отправки информация будет тщательно проверяться и отправляться ВСУ для дальнейших действий. В первую очередь это необходимо нашей армии — с помощью фото и видео защитники смогут видеть перемещение врага в реальном времени и обезвредить его.

В Telegram работают и другие полезные сервисы. К примеру, бот для фиксации преступлений РФ для Гааги, программа с рекомендациями, как действовать в условиях войны, а также помощник для переселенцев. Ознакомиться с полным списком полезных Telegram-ботов можно на Фактах ICTV.

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