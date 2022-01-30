Як перевірити ПК на сумісність з Windows 11

Windows 11 – це нова версія операційної системи, розроблена Microsoft. Представлена вона у червні 2021 року та запущена у жовтні того ж року.
Нова версія відрізняється від своєї попередниці (Windows 10) покращеною продуктивністю, швидкістю та меншими розмірами завантаження ОС.
Проте попри невибагливі вимоги для завантажування нової системи, не кожен комп’ютер з нею сумісний.
Про те, як перевірити сумісність комп’ютера з Windows 11, дізнавалися Факти ICTV.
Способи перевірки сумісності ПК з Windows 11
Під час презентації Windows 11 Microsoft повідомила про запуск Microsoft PC Health Check – спеціальної програми, створеної, аби з’ясувати, чи сумісний ваш персональний комп’ютер з новою версією операційної системи.
Але сьогодні існує не лише Microsoft PC Health Check, а й сторонні програми для аналізу на сумісність.
Microsoft PC Health Check
Через цю програму перевірити ПК на сумісність з Windows 11 дуже швидко та просто.
- Завантажте Microsoft PC Health Check.
- Після інсталяції перед вами з’явиться вікно з характеристикою вашого ПК, різноманітні поради та послуга Представлення Windows 11.
- Знайдіть та натисніть кнопку Перевірити зараз.
- Якщо все добре, після аналізу перед вами з’явиться напис Цей пристрій відповідає потребам Windows 11.
Якщо ж ваш ПК не сумісний з оновленою версією, на своєму екрані ви побачите напис Цей комп’ютер не відповідає вимогам до системи з Windows 11. Нижче будуть представлені дві опції – Показати всі результати та Характеристика пристрою.
Натиснувши кнопку Показати всі результати, ви побачите причину несумісності вашого ПК з Windows 11. А в Характеристиці вам буде надана повна інформація про ваш комп’ютер.
WhyNotWin11
Стороння програма, яка має таку ж функцію, як і офіційна Microsoft PC Health Check. WhyNotWin11 надає більш розгорнутий аналіз вашого ПК та причини, чому він не сумісний з оновленою версією.
- Завантажте та відкрийте програму.
- Після встановлення з’явиться повний список характеристик вашого ПК.
- Червоним кольором будуть позначені ті критерії, які повністю не сумісні з Windows 11. Жовтим – можливо не сумісні, а зеленим – повністю сумісні.
В будь-якому разі ми не рекомендуємо відразу бігти та замінювати ПК, якщо він не сумісний з Windows 11.
Компанія-розробник досі публікує новини системних вимог щодо нового ОС. В будь-яку хвилину все може змінитись, тому не засмучуйтесь та не хвилюйтесь!