Як перевірити ПК на сумісність з Windows 11

Windows 11 – це нова версія операційної системи, розроблена Microsoft. Представлена вона у червні 2021 року та запущена у жовтні того ж року.

Нова версія відрізняється від своєї попередниці (Windows 10) покращеною продуктивністю, швидкістю та меншими розмірами завантаження ОС.

Проте попри невибагливі вимоги для завантажування нової системи, не кожен комп’ютер з нею сумісний.

Про те, як перевірити сумісність комп’ютера з Windows 11, дізнавалися Факти ICTV.

Способи перевірки сумісності ПК з Windows 11

Під час презентації Windows 11 Microsoft повідомила про запуск Microsoft PC Health Check – спеціальної програми, створеної, аби з’ясувати, чи сумісний ваш персональний комп’ютер з новою версією операційної системи.

Але сьогодні існує не лише Microsoft PC Health Check, а й сторонні програми для аналізу на сумісність.

Microsoft PC Health Check

Через цю програму перевірити ПК на сумісність з Windows 11 дуже швидко та просто.

Завантажте Microsoft PC Health Check Після інсталяції перед вами з’явиться вікно з характеристикою вашого ПК, різноманітні поради та послуга Представлення Windows 11. Знайдіть та натисніть кнопку Перевірити зараз.

Якщо все добре, після аналізу перед вами з’явиться напис Цей пристрій відповідає потребам Windows 11.

Якщо ж ваш ПК не сумісний з оновленою версією, на своєму екрані ви побачите напис Цей комп’ютер не відповідає вимогам до системи з Windows 11. Нижче будуть представлені дві опції – Показати всі результати та Характеристика пристрою.

Натиснувши кнопку Показати всі результати, ви побачите причину несумісності вашого ПК з Windows 11. А в Характеристиці вам буде надана повна інформація про ваш комп’ютер.

WhyNotWin11

Стороння програма, яка має таку ж функцію, як і офіційна Microsoft PC Health Check. WhyNotWin11 надає більш розгорнутий аналіз вашого ПК та причини, чому він не сумісний з оновленою версією.

Завантажте та відкрийте програму Після встановлення з’явиться повний список характеристик вашого ПК. Червоним кольором будуть позначені ті критерії, які повністю не сумісні з Windows 11. Жовтим – можливо не сумісні, а зеленим – повністю сумісні.

В будь-якому разі ми не рекомендуємо відразу бігти та замінювати ПК, якщо він не сумісний з Windows 11.

Компанія-розробник досі публікує новини системних вимог щодо нового ОС. В будь-яку хвилину все може змінитись, тому не засмучуйтесь та не хвилюйтесь!