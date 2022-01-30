Как проверить ПК на совместимость с Windows 11

Windows 11 — это новая версия операционной системы, разработанная Microsoft. Представлена она была в июне 2021 года и запущена в октябре того же года.

Новая версия отличается от своей предшественницы (Windows 10) улучшенной производительностью, скоростью и меньшими размерами загрузки ОС.

Однако несмотря на неприхотливые требования для загрузки новой системы, не каждый компьютер оказывается с ней совместим.

О том, как проверить совместимость компьютера с Windows 11, узнавали Факты ICTV.

Способы проверки совместимости ПК с Windows 11

Во время презентации Windows 11 Microsoft сообщила о запуске Microsoft PC Health Check — специальной программы, созданной, чтобы выяснить, совместим ли ваш персональный компьютер с новой версией операционной системы.

Но сегодня существует не только Microsoft PC Health Check, но и сторонние программы для анализа на совместимость.

Microsoft PC Health Check

Через эту программу проверить ПК на совместимость с Windows 11 очень быстро и просто.

Скачайте Microsoft PC Health Check После установки перед вами появится окно с характеристикой вашего ПК, различные советы и услуга представления Windows 11. Найдите и нажмите кнопку Проверить сейчас.

Если все хорошо, после анализа перед вами появится надпись Это устройство отвечает потребностям Windows 11.

Если же ваш ПК не совместим с обновленной версией, на своем экране вы увидите надпись Этот компьютер не соответствует требованиям к системе для Windows 11. Ниже будут представлены две опции – Показать все результаты и Характеристика устройства.

Нажав кнопку Показать все результаты, вы увидите причину несовместимости вашего ПК с Windows 11. А в Характеристике вам будет предоставлена полная информация о вашем компьютере.

WhyNotWin11

Программа, которая имеет такую же функцию, как и официальная Microsoft PC Health Check. WhyNotWin11 предоставляет более развернутый анализ вашего ПК и причины, по которым он не совместим с новой версией.

Скачайте и откройте приложение После установки появится полный список характеристик вашего ПК. Красным цветом будут отмечены те критерии, которые полностью не совместимы с Windows 11. Желтым – возможно не совместимы, а зеленым – полностью совместимы.

В любом случае мы не рекомендуем сразу бежать и заменять ПК, если он не совместим с Windows 11.

Компания-разработчик до сих пор публикует новости системных требований относительно нового ОС. В любую минуту все может измениться, поэтому не расстраивайтесь и не переживайте!