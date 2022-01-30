Как проверить ПК на совместимость с Windows 11

Windows 11 — это новая версия операционной системы, разработанная Microsoft. Представлена она была в июне 2021 года и запущена в октябре того же года.
Новая версия отличается от своей предшественницы (Windows 10) улучшенной производительностью, скоростью и меньшими размерами загрузки ОС.
Однако несмотря на неприхотливые требования для загрузки новой системы, не каждый компьютер оказывается с ней совместим.
О том, как проверить совместимость компьютера с Windows 11, узнавали Факты ICTV.
Способы проверки совместимости ПК с Windows 11
Во время презентации Windows 11 Microsoft сообщила о запуске Microsoft PC Health Check — специальной программы, созданной, чтобы выяснить, совместим ли ваш персональный компьютер с новой версией операционной системы.
Но сегодня существует не только Microsoft PC Health Check, но и сторонние программы для анализа на совместимость.
Microsoft PC Health Check
Через эту программу проверить ПК на совместимость с Windows 11 очень быстро и просто.
- Скачайте Microsoft PC Health Check.
- После установки перед вами появится окно с характеристикой вашего ПК, различные советы и услуга представления Windows 11.
- Найдите и нажмите кнопку Проверить сейчас.
Если все хорошо, после анализа перед вами появится надпись Это устройство отвечает потребностям Windows 11.
Если же ваш ПК не совместим с обновленной версией, на своем экране вы увидите надпись Этот компьютер не соответствует требованиям к системе для Windows 11. Ниже будут представлены две опции – Показать все результаты и Характеристика устройства.
Нажав кнопку Показать все результаты, вы увидите причину несовместимости вашего ПК с Windows 11. А в Характеристике вам будет предоставлена полная информация о вашем компьютере.
WhyNotWin11
Программа, которая имеет такую же функцию, как и официальная Microsoft PC Health Check. WhyNotWin11 предоставляет более развернутый анализ вашего ПК и причины, по которым он не совместим с новой версией.
- Скачайте и откройте приложение.
- После установки появится полный список характеристик вашего ПК.
- Красным цветом будут отмечены те критерии, которые полностью не совместимы с Windows 11. Желтым – возможно не совместимы, а зеленым – полностью совместимы.
В любом случае мы не рекомендуем сразу бежать и заменять ПК, если он не совместим с Windows 11.
Компания-разработчик до сих пор публикует новости системных требований относительно нового ОС. В любую минуту все может измениться, поэтому не расстраивайтесь и не переживайте!