Наприкінці серпня у Дія з’явилася нова функція – тепер можна зробити вин на тимчасове чи постійне проживання для іноземців. Гостям України більше не потрібно носити із собою пластиковий документ – все необхідне завжди буде під рукою в електронному вигляді. Оформити довідку дуже легко – для цього потрібні лише необхідні документи та трохи терпіння.
Як зробити вид на постійне та тимчасове проживання для іноземців у Дія – далі у матеріалі.
Насамперед, потрібно переконатися, що всі умови дотримані. Щоб зробити посвідку на проживання в Дія, необхідно:
- мати пластиковий документ на проживання, виданий із квітня 2018 року;
- ідентифікаційний номер;
- смартфон із підтримкою NFC-чіпа (для зчитування інформації безконтактно);
- банківський рахунок для авторизації у Дія через систему BankID;
- податковий номер.
Якщо все це в наявності, зробити посвідку на проживання для іноземця не складе труднощів:
- Насамперед потрібно оновити програму Дія. Без цього кроку функція залишиться недоступною.
- Далі – в сервісі натискаємо на значок + з підписом Додати документ, і в меню вибираємо Посвідка на постійне проживання.
- Після цього Дія запропонує рахувати дані із пластикового документа вже виданої посвідки на проживання – це робиться за допомогою камери смартфона.
- Після введення даних система попросить прикласти чіп документа до задньої сторони смартфона – зробіть це і натисніть кнопку Зчитати. Процес триватиме не більше 20 секунд. NFC на смартфоні має бути увімкнено.
- Підтвердіть особу через систему Фото ID.
Після цього картка з’явиться у Дія найближчим часом.
Наприкінці серпня глава Мінцифри Михайло Федоров анонсував й інші зміни у Дія – тепер у сервісі з’явилися пенсійне посвідчення, переведення документів, а також повернули шерінг авто та сплату штрафів.