Наприкінці серпня у Дія з’явилася нова функція – тепер можна зробити вин на тимчасове чи постійне проживання для іноземців. Гостям України більше не потрібно носити із собою пластиковий документ – все необхідне завжди буде під рукою в електронному вигляді. Оформити довідку дуже легко – для цього потрібні лише необхідні документи та трохи терпіння.

Як зробити вид на постійне та тимчасове проживання для іноземців у Дія – далі у матеріалі.

Насамперед, потрібно переконатися, що всі умови дотримані. Щоб зробити посвідку на проживання в Дія, необхідно:

Зараз дивляться

мати пластиковий документ на проживання, виданий із квітня 2018 року;

ідентифікаційний номер;

смартфон із підтримкою NFC-чіпа (для зчитування інформації безконтактно);

банківський рахунок для авторизації у Дія через систему BankID;

податковий номер.

Якщо все це в наявності, зробити посвідку на проживання для іноземця не складе труднощів:

Насамперед потрібно оновити програму Дія. Без цього кроку функція залишиться недоступною. Далі – в сервісі натискаємо на значок + з підписом Додати документ, і в меню вибираємо Посвідка на постійне проживання. Після цього Дія запропонує рахувати дані із пластикового документа вже виданої посвідки на проживання – це робиться за допомогою камери смартфона. Після введення даних система попросить прикласти чіп документа до задньої сторони смартфона – зробіть це і натисніть кнопку Зчитати. Процес триватиме не більше 20 секунд. NFC на смартфоні має бути увімкнено. Підтвердіть особу через систему Фото ID.

Після цього картка з’явиться у Дія найближчим часом.

Наприкінці серпня глава Мінцифри Михайло Федоров анонсував й інші зміни у Дія – тепер у сервісі з’явилися пенсійне посвідчення, переведення документів, а також повернули шерінг авто та сплату штрафів.