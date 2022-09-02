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Як отримати дозвіл на проживання в Україні через Дія – покрокова інструкція

2 Вересня 2022, 14:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Як отримати дозвіл на проживання в Україні через Дія – покрокова інструкція
Джерело: Мінцифри

Наприкінці серпня у Дія з’явилася нова функція – тепер можна зробити вин на тимчасове чи постійне проживання для іноземців. Гостям України більше не потрібно носити із собою пластиковий документ – все необхідне завжди буде під рукою в електронному вигляді. Оформити довідку дуже легко – для цього потрібні лише необхідні документи та трохи терпіння.

Як зробити вид на постійне та тимчасове проживання для іноземців у Дія – далі у матеріалі.

Насамперед, потрібно переконатися, що всі умови дотримані. Щоб зробити посвідку на проживання в Дія, необхідно:

Зараз дивляться
  • мати пластиковий документ на проживання, виданий із квітня 2018 року;
  • ідентифікаційний номер;
  • смартфон із підтримкою NFC-чіпа (для зчитування інформації безконтактно);
  • банківський рахунок для авторизації у Дія через систему BankID;
  • податковий номер.

Якщо все це в наявності, зробити посвідку на проживання для іноземця не складе труднощів:

  1. Насамперед потрібно оновити програму Дія. Без цього кроку функція залишиться недоступною.
  2. Далі – в сервісі натискаємо на значок + з підписом Додати документ, і в меню вибираємо Посвідка на постійне проживання.
  3. Після цього Дія запропонує рахувати дані із пластикового документа вже виданої посвідки на проживання – це робиться за допомогою камери смартфона.
  4. Після введення даних система попросить прикласти чіп документа до задньої сторони смартфона – зробіть це і натисніть кнопку Зчитати. Процес триватиме не більше 20 секунд. NFC на смартфоні має бути увімкнено.
  5. Підтвердіть особу через систему Фото ID.

Після цього картка з’явиться у Дія найближчим часом.

Наприкінці серпня глава Мінцифри Михайло Федоров анонсував й інші зміни у Дія – тепер у сервісі з’явилися пенсійне посвідчення, переведення документів, а також повернули шерінг авто та сплату штрафів.

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