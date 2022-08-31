У сервісі Дія з’явилося велике оновлення. Про зміни у додатку розповів голова Мінцифри Михайло Федоров під час брифінгу.

Одна з найбільших змін – це додавання пенсійного посвідчення у Дії. Документ автоматично відображатиметься у тих українців, які вже вийшли на пенсію. Щоправда, у сервісі запрацюють документи, видані після 2014 року.

Доступні будуть і спеціальні пенсійні посвідчення для тих, хто отримав документ через інвалідність або втрату годувальника. Для цього потрібно подати спеціальну заявку.

Зараз дивляться

Якщо посвідчення у паперовому форматі – потрібно його оновити у пенсійному фонді.

Ще одне корисне оновлення – у Дії з’явився переклад документів. Йдеться про закордонний паспорт, права водія та техпаспорт авто. Оновлення стане особливо актуальним для тих українців, які мешкають за кордоном в умовах війни.

Зміни приготували й для іноземців – тепер у Дії з’явилася довідка про постійне чи тимчасове проживання. Більше не потрібно носити із собою пластиковий документ – довідка в електронному вигляді буде під рукою. Це також відкриває можливість оформити Дія підпис, що дозволить ознайомитись із державними онлайн-послугами гостям України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мінцифрі довелося призупинити роботу деяких функцій. За заявою Федорова, настав час їх повернути.

Тепер в Дії знову запрацював шеринг авто, який допоможе ділитися транспортним засобом з іншими людьми. Зробити це можна, не встаючи з дивана, хоча раніше потрібно було йти в сервісний центр.

Також водії знову можуть сплачувати штрафи від патрульної поліції. Зробити тепер це можна за пару кліків, що дуже зручно, якщо порушив ПДР.

Щоб скористатися новими послугами, потрібно оновити програму. Усі новинки вже доступні для українців.