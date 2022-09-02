В конце августа у Дія появилась новая функция — теперь можно сделать вин на временное или постоянное проживание для иностранцев. Гостям Украины больше не нужно носить с собой пластиковый документ — все необходимое будет всегда под рукой в электронном виде. Оформить справку очень легко — для этого нужны только необходимые документы и немного терпения.

Как сделать вид на постоянное и временное проживание для иностранцев в Дія — далее в материале.

В первую очередь, нужно убедиться, что все условия соблюдены. Чтобы сделать вид на жительство в Дія, необходимо:

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иметь пластиковый документ на проживание, выданный с апреля 2018 года;

идентификационный номер;

смартфон с поддержкой NFC-чипа (для считывания информации бесконтактно);

банковский счет для авторизации у Дія через систему BankID;

налоговый номер.

Если все это в наличии, сделать вид на жительство для иностранца не составит труда:

В первую очередь, нужно обновить приложение Дія. Без этого шага функция останется недоступной. Далее — в сервисе нажимаем на значок + с подписью Добавить документ, и во всплывающем меню выбираем Вид на постоянное проживание. После этого Дія предложит считать данные с пластикового документа уже выданного вида на жительство — это делается с помощью камеры смартфона. После введения данных, система попросит приложить чип документа к задней стороны смартфона — сделайте это и нажмите кнопку Считать. Процесс займет не больше 20 секунд. NFC на смартфоне должен быть включен. Подтвердите личность через систему Фото ID.

После этого карточка появится у Дія в ближайшее время.

В конце августа глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал и другие изменения у Дія — теперь в сервисе появились пенсионное удостоверение, перевод документов, а также вернули шэринг авто и оплату штрафов.