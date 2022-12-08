Сьогодні важко уявити своє життя без гаджетів, звʼязку та інтернету. Тривалі відключення електроенергії змушують українців пристосовуватися до суворих реалій та шукати альтернативи.

Якщо у приватному будинку можна встановити потужний генератор, який стане джерелом електроенергії, то для квартир ідеальним варіантом будуть портативні зарядні станції. Їх не можна віднести до генераторів, адже працюють вони інакше.

Простими словами, зарядна станція – це дуже потужний повербанк, до якого ви можете під’єднати одразу кілька гаджетів. Від нього можна живити лампочки, заряджати телефони чи ноутбуки та підʼєднувати інші побутові прилади, залежно від потужності.

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Єдиний мінус – ціна. Вона стартує від 10 тис. грн та може сягати 100 тис. грн, а то й більше.

Факти ICTV зробили підбірку портативних зарядних станцій, які можна придбати на Аliexpress. Як замовити потужний повербанк та скільки він коштуватиме, читайте далі в матеріалі.

Портативна електростанція Cakosimo

Її можна замовити у різних потужностях на 300 Вт, 500 Вт та 1000 Вт. Портативна електростанція досить легка для перенесення, вона може заряджати майже усі гаджети під час аварійного відключення електроенергії та має багато різних розеток.

Як зазначає продавець, станція може повністю зарядитися за 5 год та працює тихо й безпечно. Інтелектуальна система управління піклується про портативний акумулятор рівня EV, що працює в безпечній робочій зоні з багатошаровим захистом, забезпечуючи тривалий термін служби.

При купівлі станції продавець надає 12-місячну гарантію. В комплекті з портативною станцією йдуть додаткові аксесуари: адаптер змінного струму та кабель автомобільного зарядного пристрою.

Відгуки про купівлю цієї зарядної станції лише позитивні. Її замовляли жителі США, Канади, Південної Кореї. Відгуків від українських покупців, на жаль, немає.

Коштує така станція без знижки:

на 300 Вт – 21 тис. грн;

на 500 Вт – 29 300 грн;

на 1000 Вт – 51 500 грн.

Зверніть увагу, що ціна в гривнях може бути неточною через подвійну конвертацію.

Зарядна станція Flashfish Е-200

Це ідеальне аварійне резервне живлення для дому, подорожей, кемпінгу чи тривалих поїздок. Портативна станція E-200 підтримує кілька виходів постійного та змінного струму, а також має USB-порти. Вона здатна швидко та якісно зарядити усі ваші пристрої.

Ця модель має невеликий дисплей, на якому можна побачити залишкову енергію, заряд, розряд, вихід змінного та постійного струму. Flashfish Е-200 має компактний розмір з портативною ручкою, тому його легко носити з собою.

Портативна електростанція може забезпечити зарядку смартфона, планшета, ноутбука, камери, лампочки, дрона, вентилятора, автомобільної техніки, мініхолодильника тощо.

Коштує таке задоволення близько $225 разом з доставкою.

Відгуків від покупців, на жаль, немає.

Портативна станція від SMARAAD

Джерело живлення резервної батареї досить потужне, щоб задовольнити різні потреби під час відключення світла. Станцію можна використовувати на відкритому повітрі, вдома, під час подорожей, кемпінгу чи автомобільних поїздок.

Портативна зарядна станція підтримує зарядку мобільних телефонів, ноутбуків, комп’ютерів, GPS, рації, GoPro, камер, дронів, ліхтарів, автомобільної техніки тощо. Електростанція використовує чистий синусоїдальний інвертор, який працює швидше, тихіше та стабільніше.

Стислі характеристики:

Ємність батареї: 300 Вт.

Номінальна потужність: 300 Вт, пікова потужність 500 Вт.

Вихідна форма хвилі: чиста синусоїдальна хвиля.

Захищає від короткого замикання, перенапруження, перезарядки та перегріву приладів.

Розмір: 200х142х146 мм.

Вага: 3,8 кг.

Продавець надає 18 місяців гарантії з моменту купівлі. Ціна такої зарядної станції близько $290.

Електростанція Flashfish

Ця модель оснащена літієвою батареєю. Робота станції відбувається без палива, бензину та небезпечних вихлопів.

Система управління акумулятором (BMS) забезпечує захист від короткого замикання, контроль напруги та температури. Зарядна станція має спеціальну ручку, тому переносити її дуже зручно.

Вона ідеально підходить для кемпінгу, дорожньої поїздки чи домашнього використання під час відключення світла.

Автономна кнопка AC / DC / USB забезпечує простоту роботи при заряджанні різних пристроїв, а дисплей покаже вам, скільки залишилося енергії, який вихід змінного, постійного струму тощо.

Компактна станція потужністю 520 Вт зможе задовольнити різні потреби в електроенергії на відкритому повітрі, у квартирі, під час подорожей чи кемпінгу.

Коштує таке задоволення $528,60, доставка в Україну безкоштовна.

Портативна зарядна станція Nashone

Ця станція оснащена чотирма різними варіантами портів, включно з AC, 12V і 60W USB-C, PD. Електричний генератор BYD 515WH та ємність батареї потужністю 500 Вт будуть підтримувати роботу ваших невеликих пристроїв.

Станція здатна зарядити ваш смартфон, ноутбук та повербанк. До неї також можна підʼєднувати вентилятори, роутери, мініхолодильники та багато іншого. Крім того, її можна використовувати на відкритому повітрі, вдома, під час подорожей, кемпінгу чи автомобільних поїздок.

Портативна зарядка має дисплей, на якому відображається рівень заряду, вихід змінного та постійного струму, які прилади підʼєднані тощо.

Щоб зарядити станцію, її необхідно увімкнути в розетку. Коштує вона $508,73 (разом з доставкою в Україну).

Як замовити портативну зарядну станцію на Аliexpress

Спершу потрібно зареєструватися на сайті Aliexpress.

Для цього перейдіть у форму для реєстрації та заповніть усі дані. Після цього підтвердіть створення профілю покупця через код, що надійде вам у листі.

Після реєстрації увійдіть у свій обліковий запис, ввівши електронну пошту та пароль.

Для цього перейдіть на сторінку авторизації та введіть необхідні дані.

Знайдіть зарядну станцію, яку хочете купити.

На сайті Aliexpress представлена велика кількість різноманітних магазинів та товарів, тому ви можете обрати варіант, який задовольнить ваші потреби.

Коли знайдете бажаний товар, позначне необхідні параметри (ємність акумулятора, колір та тип розеток на станції).

Обовʼязкового звертайте увагу на пункт доставки, як правило, вона безплатна, проте не завжди.

Перейдіть до оформлення замовлення.

Під кожним товаром є кнопка Купити зараз, натисніть на неї. Вас перекине на сторінку оформлення замовлення.

Заповніть адресу доставки.

На екрані зʼявиться сторінка покупки. Вам необхідно зазначити вашу точну адресу (країна, область, місто, вулиця та номер будинку). Дані слід вписувати англійською мовою.

Оберіть спосіб оплати.

При оформленні замовлення в Україну оптимальним варіантом буде оплата карткою. Натисніть Додати картку, вкажіть її реквізити та натисніть Підтвердити.

Ще раз перевірте інформацію про покупку та її вартість.

У розділі Склад замовлення ще раз перегляньте, скільки та за що ви платитимете. Якщо все правильно, натисніть кнопку Оформити замовлення.

Портативна зарядна станція буде йти до вас близько 30-60 днів. Під час оформлення замовлення на екрані ви побачите орієнтовну дату прибуття посилки.

Якщо впродовж вказаного часу посилка не прийшла, свої гроші ви можете повернути!

Фото: EcoFlow RIVER, AliExpress