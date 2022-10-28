Українцям прогнозують важку зиму цьогоріч. Тим, хто працює з дому, утеплитися буде не важко: варто лише надіти термобілизну, кілька шарів одягу і увімкнути обігрівач, якщо є електроенергія.

Однак тим працівникам, які трудяться в офісі, для того, щоби зігрітися, потрібен не лише гарячий чай з лимоном та затишний шарф.

Варто подбати й про різноманітні технічні фішки. Шість корисних гаджетів, які допоможуть не замерзнути на роботі — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Гаджети для облаштування робочого місця, щоб зігрітися

Шкарпетки на батарейках

Дуже часто люди скаржаться на те, що передусім у них замерзають саме ноги.

Щоб не відчувати дискомфорту, можна придбати електричні шкарпетки.

Вони чудово підходять для екстремальних холодів і дають можливість підігрівати ваші ноги до 6 годин від однієї великої круглої батарейки 1,5V.

Це хороший спосіб зігрітися для працівників тих компаній, де часто вимикають електроенергію. За шкарпетками також не важко доглядати: підійде ручне прання в теплій воді. Однак їх не можна викручувати та прати відбілювальними засобами.

Термос

Термос аж ніяк не можна назвати технічною новинкою. Це прилад, перевірений роками.

Сучасні термоси тримають напої гарячими від 16 до 24 год.

Їх існує величезна кількість на будь-який смак – від виробів зі скляною колбою до металевої посудини. Якщо ви не п’єте на роботі багато чаю або кави, можете придивитися до термокухля. Він дешевший і значно менший в об’ємах.

Килимок з підігрівом для комп’ютерної мишки

Якщо ви багато друкуєте на роботі і у вас змерзають руки, комп’ютерний килимок з підігрівом буде дуже доречною покупкою. Він розганяє кров у суглобах.

А якщо придбати аналогічну комп’ютерну мишку, то окрім цього, отримаєте профілактику артриту та інших захворювань кистей. Також можна самостійно вибрати режим, який буде вам підходити: гарячий, теплий або взагалі без підігріву.

Грілка у кишені

Маленька кишенькова грілка стала улюбленим девайсом багатьох українців. Вона набула популярності через компактність, невелику ціну та нескладний функціонал.

Така грілка легко поміщається в маленькій сумочці або кишені.

У деяких підігрівачів для рук є вбудована зарядка і навіть ліхтарик. Грілка зігріває долоні, щоки та будь-яку іншу ділянку тіла лише за кілька хвилин.

Капці з підігрівом

Капці з підігрівом заряджаються від батарейок або USB. Існує навіть таке взуття, якому для нагрівання достатньо хвилину побути в мікрохвильовці.

Температура цих незвичайних капців не перевищує 60 градусів, і зігріти ноги, що замерзли, вони здатні лише за кілька хвилин.

Електроковдра з підігрівом

Для тих, хто на роботу і влітку, і взимку бере з собою плед, щоби зігрітися підійде варіант електроковдри.

Вона знадобиться для зігріву в дуже сильні морози, коли інші гаджети не рятуватимуть.

Однак за 20 хвилин до використання її слід увімкнути і прогріти.