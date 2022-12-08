Сегодня трудно представить свою жизнь без гаджетов и интернета. Длительные отключения электроэнергии заставляют украинцев приспосабливаться к суровым реалиям и искать альтернативы.

Если в частном доме можно установить мощный генератор, который станет источником электроэнергии, то для квартир идеальным вариантом будут портативные зарядные станции. Их нельзя отнести к разряду генераторов, ведь работают они иначе.

Простыми словами, зарядная станция — это очень мощный пауэрбанк, к которому вы можете подсоединить сразу несколько гаджетов. От него можно питать лампочки, заряжать телефоны или ноутбуки и подсоединять другие бытовые приборы, в зависимости от мощности.

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Единственный минус — цена. Она стартует от 10 тыс. грн и может достигать 100 тыс. грн, а то и больше.

Факты ICTV сделали подборку портативных зарядных станций, которые можно купить на Аliexpress. Как заказать мощный пауэрбанк и сколько он будет стоить, читайте далее в материале.

Портативная электростанция Cakosimo

Ее можно заказать в различных мощностях на 300 Вт, 500 Вт и 1000 Вт. Портативная электростанция достаточно легкая для переноски, она может заряжать почти все гаджеты во время аварийного отключения электроэнергии и имеет много разных розеток.

Как отмечает продавец, станция может полностью зарядиться за 5 часов, работает тихо и безопасно. Интеллектуальная система управления заботится о портативном аккумуляторе уровня EV, работающем в безопасной зоне с многослойной защитой, что обеспечивает длительный срок службы.

При покупке станции продавец предоставляет 12-месячную гарантию. В комплекте с портативной станцией идут дополнительные аксессуары: адаптер переменного тока и кабель автомобильного зарядного устройства.

Отзывы о покупке этой зарядной станции лишь положительные. Ее заказывали жители США, Канады, Южной Кореи. Отзывов от украинских покупателей, к сожалению, нет.

Стоит такая станция без скидки:

на 300 Вт — 21 тыс. грн;

на 500 Вт — 29 300 грн;

на 1000 Вт — 51 500 грн.

Обратите внимание, что цена в гривнах может быть неточной из-за двойной конвертации.

Зарядная станция Flashfish Е-200

Это идеальное аварийное резервное питание для дома, путешествий, кемпинга или длительных поездок. Портативная станция E-200 поддерживает несколько выходов постоянного и переменного тока, а также USB-порты. Она способна быстро и качественно зарядить все ваши устройства.

Эта модель станции имеет небольшой дисплей, на котором можно увидеть остаточную энергию, заряд, разряд, выход переменного и постоянного тока. Flashfish Е-200 имеет компактный размер с портативной ручкой, поэтому его легко носить с собой.

Портативная электростанция может обеспечить зарядку смартфона, планшета, ноутбука, камеры, лампочки, дрона, вентилятора, автомобильной техники, мини-холодильника и тому подобное.

Стоит такое удовольствие без скидки около $225 вместе с доставкой.

Отзывов от покупателей, к сожалению, нет.

Источник питания резервной батареи достаточно мощный, чтобы удовлетворить различные потребности во время отключения света. Станцию можно использовать на открытом воздухе, дома, во время путешествий, кемпинга или автомобильных поездок.

Портативная зарядная станция поддерживает зарядку мобильных телефонов, ноутбуков, компьютеров, GPS, рации, GoPro, камер, дронов, фонарей, автомобильной техники и тому подобное. Электростанция использует чистый синусоидальный инвертор, который работает быстрее, тише и стабильнее.

Краткие характеристики:

Емкость батареи: 300 Вт.

Номинальная мощность: 300 Вт, пиковая мощность 500 Вт.

Исходная форма волны: чистая синусоидальная волна.

Защищает от короткого замыкания, перенапряжения, перезарядки и перегрева приборов.

Размер: 200х142х146 мм.

Вес: 3,8 кг.

Продавец предоставляет 18 месяцев гарантии с момента покупки. Цена такой зарядной станции около $290.

Электростанция Flashfish

Эта модель оснащена литиевой батареей. Работа станции происходит без топлива, бензина и опасных выхлопов.

Система управления аккумулятором (BMS) обеспечивает защиту от короткого замыкания, контроль напряжения и температуры. Зарядная станция имеет специальную ручку, поэтому переносить ее очень удобно.

Она идеально подходит для кемпинга, дорожной поездки или домашнего использования во время отключения света.

Автономная кнопка AC / DC / USB обеспечивает простоту работы при зарядке различных устройств, а дисплей покажет вам, сколько осталось энергии, какой выход переменного и постоянного тока и тому подобное.

Компактная станция мощностью 520 Вт сможет удовлетворить различные потребности в электроэнергии на открытом воздухе, в квартире, во время путешествий или кемпинга.

Стоит такое удовольствие $528,60, доставка в Украину бесплатная.

Портативная зарядная станция Nashone

Эта станция оснащена четырьмя различными вариантами портов, включая AC, 12V, 60W USB-C и PD. Электрический генератор BYD 515WH и емкость батареи мощностью 500 Вт будут поддерживать работу ваших небольших устройств.

Станция способна зарядить ваш смартфон, ноутбук и пауэрбанк. К ней также можно подсоединять вентиляторы, роутеры, мини-холодильники и многое другое. Кроме того, ее можно использовать на открытом воздухе, дома, во время путешествий, кемпинга или автомобильных поездок.

Портативная зарядка имеет дисплей, на котором отображается уровень заряда, выход переменного и постоянного тока, какие приборы подключены и тому подобное.

Чтобы зарядить станцию, ее необходимо включить в розетку. Стоит портативная зарядка $508,73 (вместе с доставкой в Украину).

Как заказать портативную зарядную станцию на Аliexpress

Сперва нужно зарегистрироваться на сайте Aliexpress.

Для этого перейдите в форму для регистрации и заполните все данные. После этого подтвердите создание профиля покупателя через код, который поступит вам в письме.

После регистрации войдите в свою учетную запись, введя электронную почту и пароль.

Для этого перейдите на страницу авторизации и введите необходимые данные.

Найдите зарядную станцию, которую хотите купить.

На сайте Aliexpress представлено большое количество разнообразных магазинов и товаров, поэтому вы можете выбрать вариант, который удовлетворит ваши потребности.

Когда найдете желаемый товар, укажите необходимые параметры (емкость аккумулятора, цвет и тип розеток на станции).

Обязательного обращайте внимание на пункт доставки, как правило, она бесплатная, однако не всегда.

Перейдите к оформлению заказа.

Под каждым товаром есть кнопка Купить сейчас, нажмите на нее. Вас перебросит на страницу оформления заказа.

Заполните адрес доставки.

На экране появится страница покупки. Вам необходимо указать ваш точный адрес (страна, область, город, улица и номер дома). Данные следует вписывать на английском языке.

Выберите способ оплаты.

При оформлении заказа в Украине оптимальным вариантом будет оплата картой. Нажмите Добавить карту, укажите ее реквизиты и нажмите Подтвердить.

Еще раз проверьте информацию о покупке и ее стоимости.

В разделе Состав заказа еще раз просмотрите, сколько и за что вы будете платить. Если все правильно, нажмите кнопку Оформить заказ.

Портативная зарядная станция будет идти вам около 30-60 дней. При оформлении заказа на экране вы увидите ориентировочную дату прибытия посылки.

Если в течение указанного времени посылка не пришла, свои деньги вы можете вернуть!

Фото: EcoFlow RIVER, AliExpress