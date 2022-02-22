Как научить iPhone проговаривать имя звонящего

С появлением iOS 10 обладатели iPhone получили возможность знать, кто звонит, еще до того, как посмотрят на экран своего телефона. Эта функция объявления вызовов очень выручит, когда телефон далеко и нет возможности самостоятельно взглянуть на имя абонента, пытающегося с вами связаться.
Если номер записан в контактах, тогда ваш iPhone назовет имя звонящего, а если нет, то он скажет, что вам пытается дозвониться неизвестный абонент.
Проверьте, обновлен ли ваш телефон до iOS 10, и скорее воспользуйтесь этой удобной функцией!
Как сделать так, чтобы iPhone говорил, кто звонит
- Откройте Настройки.
- Выберите раздел Телефон.
- Нажмите на строку Объявление вызовов.
Эта функция имеет несколько дополнительных настроек, которые помогут вам подстроить ее под себя.
Доступны четыре опции:
- наушники и автомобиль: имя называется только в этих случаях;
- только наушники: iPhone проговаривает имя звонящего, только если к телефону подключена гарнитура;
- всегда: имя того, кто звонит, называется во всех случаях;
- никогда: с помощью этой опции можно отключить объявление вызовов.
Можете посмотреть видеоинструкцию:
Включение этой функции облегчает жизнь: теперь можно не лезть в карман за телефоном, ведь iPhone скажет вам, кто звонил. Значит, можно не беспокоиться о пропущенном важном вызове.