Как научить iPhone проговаривать имя звонящего

С появлением iOS 10 обладатели iPhone получили возможность знать, кто звонит, еще до того, как посмотрят на экран своего телефона. Эта функция объявления вызовов очень выручит, когда телефон далеко и нет возможности самостоятельно взглянуть на имя абонента, пытающегося с вами связаться.

Если номер записан в контактах, тогда ваш iPhone назовет имя звонящего, а если нет, то он скажет, что вам пытается дозвониться неизвестный абонент.

Проверьте, обновлен ли ваш телефон до iOS 10, и скорее воспользуйтесь этой удобной функцией!

Как сделать так, чтобы iPhone говорил, кто звонит

Откройте Настройки. Выберите раздел Телефон. Нажмите на строку Объявление вызовов.

Эта функция имеет несколько дополнительных настроек, которые помогут вам подстроить ее под себя.

Доступны четыре опции:

наушники и автомобиль: имя называется только в этих случаях;

только наушники: iPhone проговаривает имя звонящего, только если к телефону подключена гарнитура;

всегда: имя того, кто звонит, называется во всех случаях;

никогда: с помощью этой опции можно отключить объявление вызовов.

Можете посмотреть видеоинструкцию:



Включение этой функции облегчает жизнь: теперь можно не лезть в карман за телефоном, ведь iPhone скажет вам, кто звонил. Значит, можно не беспокоиться о пропущенном важном вызове.