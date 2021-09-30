Мобільні ігри продовжують завойовувати ринок розваг. За даними аналітиків з Newzoo, до кінця 2020 року дохід від мобільних ігор досяг $76,7 млрд, що на 12% більше торішніх показників. Конкуренція на ринку зростає, а ігри стають все якіснішими, завойовуючи увагу користувачів смартфонів.

Красиві та об’ємні проекти споживають все більше ресурсів пристроїв — через рік інтенсивного використання смартфон працює набагато повільніше, а розряджається помітно швидше.

Факти ICTV з’ясували в експерта з розвитку інноваційних категорій Івана Касянюка, як грати на телефоні та не “вбити” його завчасно.

Насамперед варто врахувати, що для мобільного геймінгу найбільше підходять ігрові смартфони. Вони оснащені різними системами охолодження, потужними процесорами, а також іншими особливостями, які збільшують комфорт.

– Власникам звичайних смартфонів важливо стежити за температурою – нагрівати пристрій до критичних позначок категорично заборонено. Це може призвести до поломки процесора, а обсяг акумулятора помітно зменшиться за максимальних навантажень, – повідомив Іван.

Самостійно стежити за температурою смартфона не потрібно — для цього є спеціальні додатки в Google Play. Наприклад, безкоштовні сервіси AIDA64 або CPU-Z.

– Варто також закривати зайві додатки під час ігор – це знизить навантаження на процесор, розвантажуючи оперативну пам’ять. Непотрібні файли також використовують пам’ять пристрою, негативно впливаючи на швидкість роботи, – додав експерт.

Оптимальний показник зарядки акумулятора – 40-60% від максимального обсягу. Це дозволить помітно продовжити термін життя пристрою. При зниженні заряду нижче критичної межі запускаються хімічні реакції, які істотно знижують місткість акумулятора. Повний такий розряд може скоротити обсяг на 1-3%.

Якщо смартфон оснащений Amoled-дисплеєм – краще відмовитися від ігор зі статичною картинкою. Цей тип екрану має серйозний недолік — він може вигоріти, якщо під час сильного навантаження контент на екрані не змінюється. На ньому залишаться контури картинки, які неможливо прибрати. Проблема може торкнутися не тільки бюджетних пристроїв — топова модель Samsung Galaxy S21 також оснащена Amoled-дисплеєм.

– Сучасні мобільні ігри пропонують гравцеві налаштувати відображення картинки. Щоб продовжити термін життя смартфона, рекомендується надавати пріоритет частоті кадрів, а не графіці. У грі краще встановити 60 FPS, а якість картинки зробити мінімальною, – запевняє Іван.

Нещодавно Razer представила ігрові напальчники за $10, які створені для вбирання поту і покращення ковзання по дисплею. Чудовий захист від подряпин для дисплея.

– Захисне скло або плівка допоможуть зберегти зовнішній вигляд дисплея, але на комфорті під час ігор це позначиться негативно – екран сприйматиме дотики з меншою точністю, – попередив експерт.

Продовжити життя смартфона також можуть сучасні аксесуари для ігор. Зараз на ринку величезна кількість тригерів, у яких є вбудована система охолодження, портативний акумулятор, а також трекпад, щоб не дряпати дисплей зайвий раз. Коштують вони недорого — від 100 грн, але комфорт під час використання буде на абсолютно новому рівні.

Всі ці поради допоможуть продовжити термін роботи смартфона під час ігор.