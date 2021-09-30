Мобильные игры продолжают завоевывать рынок развлечений. По данным аналитиков из Newzoo, к концу 2020 года доход от мобильных игр достиг $76,7 млрд, что на 12% больше прошлогодних показателей. Конкуренция на рынке растет, а игры становятся все качественнее, завоевывая внимание пользователей смартфонов.

Красивые и объемные проекты потребляют все больше ресурсов устройств — спустя год интенсивного использования смартфон работает гораздо медленнее, а разряжается заметно быстрее.

Факты ICTV выяснили у эксперта по развитию инновационных категорий Ивана Касянюка, как играть на телефоне и не “убить” его раньше времени.

В первую очередь стоит учесть, что для мобильного гейминга больше всего подходят игровые смартфоны. Они оснащены различными системами охлаждения, мощными процессорами, а также другими особенностями, которые увеличивают комфорт.

— Владельцам обычных смартфонов важно следить за температурой — нагревать устройство до критических отметок категорически запрещено. Это может привести к поломке процессора, а объем аккумулятора заметно уменьшится при максимальных нагрузках, — сообщил Иван.

Самостоятельно следить за температурой смартфона не нужно — для этого есть специальные приложения в Google Play. К примеру, бесплатное сервисы AIDA64 или CPU-Z.

— Стоит также закрывать сторонние приложения во время игр — это снизит нагрузку на процессор, разгружая оперативную память. Ненужные файлы также используют память устройства, негативно влияя на скорость работы, — добавил эксперт.

Оптимальный показатель зарядки аккумулятора — 40-60% от максимального объема. Это позволит заметно продлить срок жизни устройства. При снижении заряда ниже критического предела запускаются химические реакции, которые существенно снижают емкость аккумулятора. Полный такой разряд может сократить объем на 1-3%.

Если смартфон оснащен Amoled-дисплеем — лучше отказаться от игр со статичной картинкой. Этот тип экрана имеет серьезный недостаток — он может выгореть, если во время сильной нагрузки контент на экране не меняется. На нем останутся контуры картинки, которые невозможно убрать. Проблема может коснуться не только бюджетных устройств — топовая модель Samsung Galaxy S21 также оснащена Amoled-дисплеем.

— Современные мобильные игры предлагают игроку настроить отображение картинки. Чтобы продлить срок жизни смартфона, рекомендуется давать приоритет частоте кадров, а не графике. В игре лучше установить 60 FPS, а качество картинки сделать минимальным, — уверяет Иван.

Недавно Razer представила игровые напальчники за $10, которые призваны впитывать пот и улучшать скольжение по дисплею. Отличная защита от царапин для дисплея.

— Защитное стекло или пленка помогут сохранить внешний вид дисплея, но на комфорте во время игр это скажется негативно — экран будет воспринимать касания с меньшей точностью, — предупредил эксперт.

Продлить жизнь смартфона также могут современные аксессуары для игр. Сейчас на рынке огромное количество триггеров, в которых есть встроенная система охлаждения, портативный аккумулятор, а также трекпад, чтобы не царапать дисплей лишний раз. Стоят они недорого — от 100 грн, но комфорт во время использования будет на совершенно новом уровне.

Все эти советы помогут продлить срок работы смартфона во время игр.