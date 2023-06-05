Американська компанія Apple представила новий MacBook Air.

Діагональ дисплея Liquid Retina становить 15,3 дюйма. Яскравість екрана з підтримкою 1 млрд кольорів – 500 ніт, товщина рамок навколо нього – 5 мм.

Пристрій оснащено вебкамерою на 1080p, а також шістьма динаміками і технологією просторового аудіо.

Товщина ноутбука – 11,5 мм, за словами компанії, це найтонший у світі ноутбук із 15-дюймовим екраном. Вага пристрою – 1,4 кг.

Ноутбук працює на чипі М2 з восьмиядерним центральним процесором (CPU) і десятиядерним графічним процесором (GPU), підтримує 16-ядерну систему Neural Engine.

Обсяг оперативної пам’яті – до 24 ГБ. Пристрій оснащений зарядним роз’ємом MagSafe, двома портами Thunderbolt 4 і входом для навушників.

В Apple обіцяють, що ноутбук працюватиме 18 годин без підзарядки.

Базовий MacBook Air 15 коштуватиме $1 299 (приблизно 48 тис. грн). Передзамовлення у США відкривається сьогодні, продажі стартують наступного тижня.

Фото: Apple