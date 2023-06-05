В понедельник, 5 июня, состоялась большая презентация Apple, которая открыла ежегодную конференцию разработчиков WWDC23.

На мероприятии анонсировали новые Mac, включая 15-дюймовый MacBook Air и Mac Pro на M2 Ultra, обновления ОС iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 и watchOS 10, а также первую гарнитуру смешанной реальности Vision Pro.

Подробнее о новинках Apple — далее в материале.

MacBook Air 15

Первой представленной новинкой стал Mac Book Air 15. В Apple отметили, что это самый тонкий в мире ноутбук с 15,3-дюймовым экраном.

За производительность устройства отвечает процессор Apple M2. Максимальный объем оперативной памяти — 24 ГБ, а встроенного хранилища — 2 ТБ. По заявлениям разработчиков, новый MacBook Air будет работать до 18 часов без подзарядки.

Цена — $1299. Продажи ноутбука начнутся в середине июня.

Mac Pro и Mac Studio с новым процессором M2 Ultra

Еще одной новинкой стал компьютер Mac Studio на основе процессора M2 и совершенно нового чипа M2 Ultra, который на 20% мощнее, чем M1 Ultra. Его цена — от $1 999.

В Apple заявили, что M2 Ultra — это “самый мощный чип, когда-либо созданный для компьютера”

Процессор M2 Ultra оснащен 24 ядрами и до 76 видеоядер. Чип содержит в себе 134 млрд транзисторов.

Дизайн Mac Pro не изменился, а вот мощность сильно увеличились. Цена профессионального компьютера Mac Pro на базе процессора M2 Ultra стартует от $6 999.

Компания начнет продажи на следующей неделе, а оформить предварительный заказ можно будет уже 5 июня.

iOS 17

В iOS 17 добавили функцию Live Voicemail, которая в режиме реального времени переводит аудио во время вызова в текст.

Также Apple добавила фильтры в поиске iMessage и несколько других функций, например, расшифровку аудиосообщений.

Что ещё нового:

режим часов StandBy,

отправка геолокации в iMessage и “живые” стикеры,

приложение Journal, которое подскажет, что записать в личный дневник,

NameDrop: быстрая отправка данных ближайшим устройствам при касании.

А еще Apple отказалась от слова Привет во фразе Привет, Siri. Теперь голосовой ассистент можно вызвать одним словом.

iPadOS 17

В iPad OS 17 появились приложение Здоровье, виджеты и персонализация домашнего экрана.

Так, в приложении Здоровье все данные будут синхронизироваться с другими устройствами Apple. В операционной системе для iPad улучшили экран блокировки и добавили интерактивные виджеты.

Также добавили расширенную поддержку редактирования PDF-файлов.

Новая macOS Sonoma с игровым режимом

Следующая версия macOS получила название Sonoma. В операционной системе появятся все новые функции из iOS 17 и iPadOS 17. Виджеты можно располагать прямо на рабочем столе.

Улучшили Safari и добавили профили, поддержку веб-приложений, удаление трекеров, возможность делиться паролями. В macOS 14 также появится специальный игровой режим — он поддерживается в любой игре.

Еще одно нововведение: камера теперь может отделять фон. Работает в FaceTime, ZOOM и в других приложениях.

AirPods

Главное обновление — режим адаптивного звука для AirPods. Теперь наушники смогут регулировать шумоподавление и режим “прозрачности” в зависимости от окружения.

Например, если владелец iPhone слушает музыку в AirPods и с ним начнут разговаривать, то адаптивный режим автоматически снизит громкость в наушниках.

WatchOS 10

WatchOS 10 — это большое обновление операционной системы для Apple Watch.

В watchOS 10 появится возможность получать быстрый доступ к виджетам, нажав на колесико Digital Crown. Опция будет поддерживаться на всех циферблатах.

После обновления ПО часы смогут подключаться через Bluetooth к совместимым велосипедам и точнее считывать информацию об активности пользователя. Также появится возможность отслеживать ментальное здоровье.

Фото: Apple