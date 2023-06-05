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Apple презентувала окуляри доповненої реальності: ціна та чим особливі Vision Pro

5 Червня 2023, 23:17
Валентина Чорна редакторка стрічки
Apple презентувала окуляри доповненої реальності: ціна та чим особливі Vision Pro

Американська компанія Apple презентувала окуляри доповненої реальності Vision Pro.

За допомогою пристрою можна буде дивитися фільми (зокрема, 3D), грати в ігри або просто читати повідомлення в месенджері. Також Vision Pro можна буде використовувати для набору тексту або виклику Siri.

Лінзи пристрою являють собою OLED-екрани з роздільною здатністю 4К. Розробники заявляють, що в майбутньому Vision Pro замінять Macbook, iPad і iPhone.

Особливість пристрою полягає в тому, що він дає змогу працювати в режимі змішаної реальності – додаючи перед користувачем віртуальні об’єкти.

В Apple наголосили, що пристрій здатний змінювати рівень “занурення” користувача: у мінімальному режимі користувач побачить тільки кілька віджетів і частину інформації, а в максимальному – відображається тільки віртуальний простір.

Гарнітура здатна запускати додатки iMessage, FaceTime або Safari, дублювати екран Mac і повноцінно замінити собою комп’ютер.

Навігація операційною системою може виконуватися кількома способами: за допомогою рук, руху очей і голосового управління.

Ціна Apple Vision Pro

Ціна окулярів доповненої реальності Vision Pro становитиме $3 500 (приблизно 129 тис. грн).

Продажі гаджета стартують на початку наступного року.

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Фото: Apple

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