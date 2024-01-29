У сервісі для спілкування WhatsApp з’явиться можливість писати повідомлення користувачам інших месенджерів – Telegram, Discord та інших. Новинка вже перебуває на стадії тестів.

Що відомо про нововведення у WhatsApp

Майбутня послуга дозволить писати користувачам інших месенджерів, які навіть не зареєстровані в самому WhatsApp.

У новому бета-тесті месенджера виявили новий розділ під назвою Сторонні чати – у ньому можна буде додавати листування зі сторонніх додатків для спілкування. Повідомляється, що поки підтримуються тільки Discord і Telegram, але в майбутньому перелік розшириться Viber, Signal та іншими.

Зараз дивляться

Месенджер WhatsApp пішов на цей крок через закони ЄС про цифровізацію послуги. Великі месенджери і сервіси повинні надавати право вибору своїм користувачам працювати і з продуктами конкурентів. У теорії це дасть змогу зменшити монополію на ринку, а самі користувачі зможуть спілкуватися набагато простіше.

Не лише месенджери змінюють свою політику заради жителів ЄС – нещодавно стало відомо, що Apple дозволить завантажувати додатки на iPhone не з App Store. Це означає, що користувачі зможуть завантажувати сервіси з магазинів конкурентів, якщо вони працюватимуть з iOS.