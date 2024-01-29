В сервисе для общения WhatsApp появится возможность писать сообщения пользователям других мессенджеров — Telegram, Discord и других приложений. Новинка уже находится на стадии тестов.

Что известно об нововведении в WhatsApp

Будущая услуга разрешит писать пользователям другихмессенджеров, которые даже не зарегистрированы в самом WhatsApp.

В новом бета-тесте мессенджера обнаружили новый раздел под названием Сторонние чаты -в нем можно будет добавлять переписки из сторонних приложений для общения. Сообщается, что пока поддерживаются только Discord и Telegram, но в будущем перечень расшириться Viber, Signal и других.

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Мессенджер WhatsApp пошел на этот шаг из-за законов ЕС о цифровизации услуги. Крупные мессенджеры и сервисы должны предоставлять право выбора своим пользователям работать и с продуктами конкурентов. В теории, это позволит уменьшить монополию на рынке, а сами пользователи смогут общаться намного проще.

Не только мессенджеры меняют свою политику ради жителей ЕС — недавно стало известно, что Apple позволит загружать приложения на iPhone не с App Store. Это значит, что пользователи смогут загружать сервисы с магазинов конкурентов, если они будут работать с iOS.