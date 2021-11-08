Популярний месенджер WhatsApp може отримати повноцінну версію комп’ютера без використання смартфона. Компанія тестує нові функції, які можуть стати доступними для користувачів.

Відомо, що зараз десктопна версія WhatsApp доступна лише за наявності телефону, який має бути увімкненим. Якщо смартфон розряджається – користуватися месенджером на комп’ютері не вдасться.

Зараз нова функція перебуває на стадії бета-тесту, і практично кожен може оцінити зміни. Для цього потрібно під’єднати свої аксесуари за допомогою налаштувань. І хоча для встановлення з’єднання потрібна вебверсія, після підключення можна використовувати повноцінну програму.

За даними WhatsApp, нова версія сервісу доступна з деякими обмеженнями – поки що не можна відповідати на дзвінки, якщо виклик надходить через стару версію месенджера.

Не лише у WhatsApp готують великі зміни. Компанія Facebook, яка володіє месенджером, також оголосила про глобальні оновлення — тепер корпорація називатиметься Meta, а в планах Цукерберга — створити повноцінний метавсесвіт. Щоправда, крім амбітних розмов керівника компанії, користувачам нічого нового не показали.

Користувачі соціальних мереж висловили припущення, що ребрендинг може сприяти покращенню репутації Facebook після випадків дезінформації, збоїв під час модерації контенту та викриття негативного впливу соцмереж на психічне здоров’я людей.