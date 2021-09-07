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WhatsApp відключать на старих смартфонах: дата і список моделей

7 Вересня, 12:09 Микола Олефіренко
WhatsApp
Джерело: Unsplash

WhatsApp припинить працювати на старих пристроях. Про це повідомляється в офіційному блозі месенджера.

З 1 листопада 2021 року сервіс не працюватиме на наступних версіях ОС: Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 і KaiOS 2.5.0. Щоб і далі користуватися месенджером, необхідно оновити ОС до актуальної версії, або змінити пристрій, щоб він відповідав мінімальним вимогам.

Список смартфонів, для яких підтримку WhatsApp припинено:

Apple

  • iPhone SE;
  • iPhone 6S;
  • iPhone 6S Plus.

Samsung

  • Galaxy Trend Lite;
  • Galaxy Trend II;
  • Galaxy SII;
  • Galaxy S3 mini;
  • Galaxy Xcover 2;
  • Galaxy Core;
  • Galaxy Ace 2.

LG

  • Lucid 2;
  • Optimus F7;
  • Optimus F5;
  • Optimus L3 II Dual;
  • Optimus F5;
  • Optimus L5;
  • Optimus L5 II;
  • Optimus L5 Dual;
  • Optimus L3 II;
  • Optimus L7;
  • Optimus L7 II Dual;
  • Optimus L7 II;
  • Optimus F6 Enact;
  • Optimus L4 II Dual;
  • Optimus F3;
  • Optimus L4 II;
  • Optimus L2 II;
  • Optimus Nitro HD і 4X HD;
  • Optimus F3Q.

ZTE

  • Grand S Flex;
  • V956;
  • Grand X Quad V987;
  • Grand Memo.

Huawei

  • Ascend G740;
  • Ascend Mate;
  • Ascend D Quad XL;
  • Ascend D1 Quad XL;
  • Ascend P1 S;
  • Ascend D2.

Sony

  • Sony Xperia Miro;
  • Sony Xperia Neo L;
  • Xperia Arc S.

Інші

  • Alcatel One Touch Evo 7;
  • Archos 53 Platinum;
  • HTC Desire 500;
  • Caterpillar Cat B15;
  • Wiko Cink Five;
  • Wiko Darknight;
  • Lenovo A820;
  • UMi X2;
  • Faea F1;
  • THL W8.

Для коректної роботи WhatsApp необхідно користуватися однією з ОС: Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 або KaiOS 2.5.1. Якщо iPhone працює на зламаній версії Jailbreak, популярний месенджер встановити не вдасться.

Компанія знайшла вихід для тих, хто хоче перейти з однієї ОС на іншу. Всі історії повідомлень можна експортувати за допомогою електронної пошти.

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Корпорації просто невигідно підтримувати старі версії додатка — кількість власників застарілих пристроїв поступово зменшується, а на їхній захист витрачається величезна кількість ресурсів.

WhatsApp – один з найпопулярніших сервісів у світі. Він часто привертає увагу зловмисників, які хочуть отримати особисті дані користувачів. Новий троянський вірус Triada атакує акаунти мільйонів людей, отримуючи доступ до особистих даних і підписуючи на платні послуги без дозволу.

Facebook також захотіла обійти захист WhatsApp. Це необхідно для сканування повідомлень — система збиратиме дані для реклами.

Джерело
WhatsApp
Теги
WhatsApp , Смартфон
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