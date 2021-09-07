WhatsApp припинить працювати на старих пристроях. Про це повідомляється в офіційному блозі месенджера.

З 1 листопада 2021 року сервіс не працюватиме на наступних версіях ОС: Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 і KaiOS 2.5.0. Щоб і далі користуватися месенджером, необхідно оновити ОС до актуальної версії, або змінити пристрій, щоб він відповідав мінімальним вимогам.

Список смартфонів, для яких підтримку WhatsApp припинено:

Apple

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus.

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Galaxy SII;

Galaxy S3 mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Galaxy Ace 2.

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Optimus L5 II;

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Optimus L2 II;

Optimus Nitro HD і 4X HD;

Optimus F3Q.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Grand Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro;

Sony Xperia Neo L;

Xperia Arc S.

Інші

Alcatel One Touch Evo 7;

Archos 53 Platinum;

HTC Desire 500;

Caterpillar Cat B15;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

UMi X2;

Faea F1;

THL W8.

Для коректної роботи WhatsApp необхідно користуватися однією з ОС: Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 або KaiOS 2.5.1. Якщо iPhone працює на зламаній версії Jailbreak, популярний месенджер встановити не вдасться.

Компанія знайшла вихід для тих, хто хоче перейти з однієї ОС на іншу. Всі історії повідомлень можна експортувати за допомогою електронної пошти.

Корпорації просто невигідно підтримувати старі версії додатка — кількість власників застарілих пристроїв поступово зменшується, а на їхній захист витрачається величезна кількість ресурсів.

WhatsApp – один з найпопулярніших сервісів у світі. Він часто привертає увагу зловмисників, які хочуть отримати особисті дані користувачів. Новий троянський вірус Triada атакує акаунти мільйонів людей, отримуючи доступ до особистих даних і підписуючи на платні послуги без дозволу.

Facebook також захотіла обійти захист WhatsApp. Це необхідно для сканування повідомлень — система збиратиме дані для реклами.