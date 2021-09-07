WhatsApp припинить працювати на старих пристроях. Про це повідомляється в офіційному блозі месенджера.
З 1 листопада 2021 року сервіс не працюватиме на наступних версіях ОС: Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 і KaiOS 2.5.0. Щоб і далі користуватися месенджером, необхідно оновити ОС до актуальної версії, або змінити пристрій, щоб він відповідав мінімальним вимогам.
Список смартфонів, для яких підтримку WhatsApp припинено:
Apple
- iPhone SE;
- iPhone 6S;
- iPhone 6S Plus.
Samsung
- Galaxy Trend Lite;
- Galaxy Trend II;
- Galaxy SII;
- Galaxy S3 mini;
- Galaxy Xcover 2;
- Galaxy Core;
- Galaxy Ace 2.
LG
- Lucid 2;
- Optimus F7;
- Optimus F5;
- Optimus L3 II Dual;
- Optimus F5;
- Optimus L5;
- Optimus L5 II;
- Optimus L5 Dual;
- Optimus L3 II;
- Optimus L7;
- Optimus L7 II Dual;
- Optimus L7 II;
- Optimus F6 Enact;
- Optimus L4 II Dual;
- Optimus F3;
- Optimus L4 II;
- Optimus L2 II;
- Optimus Nitro HD і 4X HD;
- Optimus F3Q.
ZTE
- Grand S Flex;
- V956;
- Grand X Quad V987;
- Grand Memo.
Huawei
- Ascend G740;
- Ascend Mate;
- Ascend D Quad XL;
- Ascend D1 Quad XL;
- Ascend P1 S;
- Ascend D2.
Sony
- Sony Xperia Miro;
- Sony Xperia Neo L;
- Xperia Arc S.
Інші
- Alcatel One Touch Evo 7;
- Archos 53 Platinum;
- HTC Desire 500;
- Caterpillar Cat B15;
- Wiko Cink Five;
- Wiko Darknight;
- Lenovo A820;
- UMi X2;
- Faea F1;
- THL W8.
Для коректної роботи WhatsApp необхідно користуватися однією з ОС: Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 або KaiOS 2.5.1. Якщо iPhone працює на зламаній версії Jailbreak, популярний месенджер встановити не вдасться.
Компанія знайшла вихід для тих, хто хоче перейти з однієї ОС на іншу. Всі історії повідомлень можна експортувати за допомогою електронної пошти.
Корпорації просто невигідно підтримувати старі версії додатка — кількість власників застарілих пристроїв поступово зменшується, а на їхній захист витрачається величезна кількість ресурсів.
WhatsApp – один з найпопулярніших сервісів у світі. Він часто привертає увагу зловмисників, які хочуть отримати особисті дані користувачів. Новий троянський вірус Triada атакує акаунти мільйонів людей, отримуючи доступ до особистих даних і підписуючи на платні послуги без дозволу.
Facebook також захотіла обійти захист WhatsApp. Це необхідно для сканування повідомлень — система збиратиме дані для реклами.