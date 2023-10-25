Вчені вкотре виявили ознаки наявності води на Марсі – тепер були помічені залишки річкових систем, у яких була рідина.

Нову інформацію з марсоходу NASA Curiosity вивчили дослідники з Університету штату Пенсильванія. У кратері Гейла є утворення водойм, які були набагато більшими, ніж раніше передбачалося.

Вчені припускають, що водойми були дуже важливими для живих організмів навколо – так само, як і на Землі.

Зараз дивляться

– Ми знаходимо докази того, що Марс, найімовірніше, був планетою річок. Ми бачимо ознаки цього по всій планеті, – заявив провідний автор досліджень Бенджамін Карденас.

Дослідження ґрунтуються на даних, які марсохід збирав протягом трьох місяців, скануючи поверхню червоної планети. Це допоможе дізнатися більше про історію Марса та його можливих мешканців.

Нагадаємо, що нещодавно вчені отримали нові дані про Місяць – як виявилося, супутник Землі на 40 млн років старший, ніж це вважалося раніше. Іншими словами, Місяць практично ровесник нашій планеті. Нові дані допоможуть дізнатися і про історію існування Землі та космосу загалом.