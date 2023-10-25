Марс оказался планетой рек: ученые получили новые данные о красной планете | Life

Ученые в очередной раз обнаружили признаки наличия воды на Марсе — теперь были замечены остатки речных систем, в которых была жидкость.

Новую информацию с марсохода NASA Curiosity изучили исследователи из Университета штата Пенсильвания. В кратере Гейла есть образования водоемов, которые были намного большими, чем ранее предполагалось.

Ученые предполагают, что водоемы были очень важными для живых организмов вокруг — точно так же, как и на Земле.

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— Мы находим доказательства того, что Марс, скорее всего, был планетой рек. Мы видим признаки этого по всей планете, — заявил ведущий автор исследований Бенджамин Карденас.

Исследования основываются на данных, которые марсоход собирал на протяжении трех месяцев, сканируя поверхность красной планеты. Это поможет узнать больше об истории Марса и его возможных обитателях.

Напомним, что недавно ученые получили новые данные о Луне — как оказалось, спутник Земли на 40 млн лет старше, чем это считалось ранее. Другими словами, Луна практически ровесник нашей планете. Новые данные помогут узнать и об истории существования Земли и космоса в целом.