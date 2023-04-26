Творці популярної RPG Genshin Impact випустили нову гру – Honkai: Star Rail. Це покрокова рольова гра, яка є відгалуженням Honkai Impact 3rd.

Сервери по всьому світу вже відкриті для користувачів. Спеціально до релізу гри розробники HoYoverse підготували новий трейлер із вокальним треком.

Гравці візьмуть на себе управлінням одного з чотирьох персонажів Зоряного Експреса – це міжглактичний поїзд, який подорожує світами. Геймери зможуть вивчати відкриті локації, вирушати на вивчення підземель і битися з ворогами в силі покрокової стратегії, де кожен наступний крок потрібно обміркувати.

Вихід Honkai: Star Rail відбувся на ПК, Android та iOS. Надалі відбудеться реліз і на PlayStation.

Раніше стало відомо, що кількість зареєстрованих користувачів перевищила позначку в 10 млн осіб ще до релізу.

Нагадаємо, що й оригінальна гра Genshin Impact від компанії HoYoverse має величезний попит й донині. Проєкт вийшов у 2020 році, але досі приваблює мільйони гравців.

Нещодавно також відбувся реліз Dead Island 2. Проєкт створювали понад 10 років, і він отримав від критиків непогані оцінки. Ігрові видання заявили, що це гідне продовження, але над одноманітністю потрібно працювати.