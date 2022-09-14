Акціонери Twitter схвалили продаж соцмережі американському мільярдеру Ілону Маску за $44 млрд.

Таке рішення вони ухвалили в зв’язку з наближенням судового розгляду наступного місяця, щоб визначити долю угоди.

Згідно з попереднім підрахунком голосів, проведеним у вівторок, 13 вересня, більшість акціонерів платформи проголосували за ухвалення пропозиції Маска про придбання соцмережі за ціною $54,20 за акцію. Бізнесмен зробив таку пропозицію квітні і з того часу намагався її анулювати.

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Проте правління Twitter разом із консалтинговими фірмами закликало інвесторів ратифікувати угоду. Акції компанії мало змінилися після голосування і закрилися на рівні $41,74, що значно нижче за запропоновану Маском ціну.

Позачергові збори акціонерів, скликані для підрахунку голосів, тривали сім хвилин, а виборчі дільниці було відкрито близько трьох хвилин.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що глава Tesla не хоче купувати соцмережу через величезну кількість спам-ботів у сервісі. На тлі цього голова Twitter Брет Тейлор подав судовий позов проти Маска.