Акционеры Twitter одобрили продажу соцсети американскому миллиардеру Илону Маску за $44 млрд.

Такое решение они приняли в связи с приближением судебного разбирательства в следующем месяце, чтобы определить судьбу сделки.

Согласно предварительному подсчету голосов, проведенному во вторник, 13 сентября, большинство акционеров платформы проголосовали за принятие предложения Маска о приобретении соцсети по цене $54,20 за акцию. Бизнесмен сделал такое предложение апреле и с тех пор пытался его аннулировать.

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Однако правление Twitter вместе с консалтинговыми фирмами призвало инвесторов ратифицировать сделку. Акции компании мало изменились после голосования и закрылись на уровне $41,74, что значительно ниже предложенной Маском цены.

Внеочередное собрание акционеров, созванное для подсчета голосов, длилось семь минут, а избирательные участки были открыты около трех минут.

Напомним, в июле стало известно, что глава Tesla не хочет покупать соцсеть из-за огромного количества спам-ботов в сервисе. На фоне этого председатель Twitter Брет Тейлор подал судебный иск на Маска.