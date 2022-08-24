Вчені з Австралійського національного університету розповіли, що буде із тілом людини на Марсі. Вони провели моделювання з метою дізнатися, чи зможе астронавт безпечно відправитися на Червону планету і виконати свої функції на ній.

У ході дослідження вчені намагалися зрозуміти, як відсутність гравітації, схожої на земну, вплине на здоров’я серцево-судинної системи людини. Про це повідомляється на сайті установи.

Доктор Лекс ван Лун, науковий співробітник Медичної школи Національного університету Австралії, сказав, що хоча подорож на Марс пов’язана з численними ризиками. Найбільше занепокоєння викликає тривале перебування в умовах мікрогравітації, близької до невагомості, що в поєднанні з впливом шкідливого сонячного випромінювання може викликати фундаментальні зміни в організмі.

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– Ми знаємо, що подорож на Марс займає від шести до семи місяців, і це може призвести до зміни структури ваших кровоносних судин чи сили вашого серця через невагомість, що виникає в результаті космічної подорожі в невагомості, – зазначив Лекс ван Лун.

Строфізик і реєстратор невідкладної медицини доктор Емма Такер сказала, що тривалий вплив невагомості може призвести до того, що серце стане лінивим, оскільки йому не потрібно докладати стільки зусиль для перекачування крові по тілу, щоб подолати гравітацію.

– Коли ви перебуваєте на Землі, гравітація притягує рідину до нижньої половини нашого тіла, тому в деяких людей ноги починають опухати до кінця дня. Але коли ви вирушаєте в космос, це гравітаційне тяжіння зникає, що означає, що рідина переміщається у верхню половину вашого тіла, і це викликає реакцію, яка обманює тіло, змушуючи його думати, що рідини занадто багато, – сказала вона.

В результаті ви починаєте позбавлятися зайвої рідини, не відчуваєте спраги і менше п’єте, а значить – зневоднюєтеся в космосі.

Мета моделі – з великою точністю передбачити, чи зможе астронавт безпечно прибути на Марс без втрати свідомості, оскільки там йому ніхто не зможе допомогти.