Компанія Samsung анонсувала презентацію Galaxy Unpacked, де покаже нові пристрої. Якщо раніше інформація про захід у липні була на рівні чуток, то тепер це підтвердили в самій компанії.

Розкрив терміни проведення Лі Ен Хі – керівник маркетингу Samsung DX. Очікується, що Galaxy Unpacked пройде в Сеулі. Раніше захід проводили в інших великих містах, зокрема в Берліні, Лондоні та Нью-Йорку.

Однак, найцікавіше – це перелік гаджетів, які покажуть публіці на головній презентації компанії у 2023 році. Очікується, що Samsung поліпшить лінійку вже наявних гаджетів. Йдеться про складані Galaxy Fold 5 і Galaxy Flip 5. Не виключено, що покажуть і оновлений годинник Sasmung Watch 6, планшети Galaxy Tab S9 і бездротові навушники Galaxy Buds 3.

Точної дати проведення презентації поки що немає – варто дочекатися офіційного анонсу і розсилки запрошень.

І поки презентації Samsung та Apple тільки очікуються, Google представила новий Pixel Fold. Смартфон має одразу два екрани, а коштує близько $1 800. Це перший смартфон компанії, і вона з ним зайшла на ринок гнучких пристроїв, щоб скласти конкуренцію Samsung.