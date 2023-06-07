Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Гаджеты

Опережая Apple: Galaxy Unpacked от Samsung состоится в конце июля

7 июня 2023, 11:09
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Samsung
Источник: Pexels

Компания Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked, где покажет новые  устройства. Если раньше информацию о мероприятии в июле была на уровне слухов, то теперь это подтвердили в самой компании.

Раскрыл сроки проведения Ли Ён Хи — руководитель маркетинга Samsung DX. Ожидается, что Galaxy Unpacked пройдет в Сеуле. Раньше мероприятие проводили в других крупных городах, в том числе в Берлине, Лондоне и Нью-Йорке.

Однако, самое интересное — это перечень гаджетов, которые покажут публике на главной презентации компании в 2023 году. Ожидается, что Samsung улучшит линейку уже существующих гаджетов. Речь идет о складных  Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5. Не исключено, что  покажут и обновленные часы Sasmung Watch 6, планшеты Galaxy Tab S9 и беспроводные  наушники Galaxy Buds 3.

Точной даты проведения презентации пока нет — стоит дождаться официального анонса и рассылки приглашений.

И пока презентации Samsung и Apple только ожидаются, Google представила новый Pixel Fold. Смартфон имеет сразу два экрана, а стоит около $1 800. Это  первый смартфон компании, и она с ним зашла на рынок гибких устройств, чтобы составить конкуренцию Samsung.

Читайте также:
Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 UltraSamsung представила новые Galaxy: характеристики смартфонов и цены

Теги
Samsung
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь