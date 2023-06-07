Компания Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked, где покажет новые устройства. Если раньше информацию о мероприятии в июле была на уровне слухов, то теперь это подтвердили в самой компании.

Раскрыл сроки проведения Ли Ён Хи — руководитель маркетинга Samsung DX. Ожидается, что Galaxy Unpacked пройдет в Сеуле. Раньше мероприятие проводили в других крупных городах, в том числе в Берлине, Лондоне и Нью-Йорке.

Однако, самое интересное — это перечень гаджетов, которые покажут публике на главной презентации компании в 2023 году. Ожидается, что Samsung улучшит линейку уже существующих гаджетов. Речь идет о складных Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5. Не исключено, что покажут и обновленные часы Sasmung Watch 6, планшеты Galaxy Tab S9 и беспроводные наушники Galaxy Buds 3.

Точной даты проведения презентации пока нет — стоит дождаться официального анонса и рассылки приглашений.

И пока презентации Samsung и Apple только ожидаются, Google представила новый Pixel Fold. Смартфон имеет сразу два экрана, а стоит около $1 800. Это первый смартфон компании, и она с ним зашла на рынок гибких устройств, чтобы составить конкуренцию Samsung.