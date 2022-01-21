Компанія Neuralink Ілона Маска, яка розробляє чипи для мозку, готова до тестування пристроїв на людях. Так, у мережі з’явилася вакансія Директора клінічних випробувань.

Цей крок показує, що компанія готова перейти до нового ступеня розробки – раніше чипи тестували на свинях та мавпах. Дев’ятирічна макака за допомогою імпланта навіть грала у відеоігри за допомогою розуму.

Мета компанії Neuralink – використовувати цю технологію для створення симбіозу людини зі штучним інтелектом.

У грудні Маск заявив, що тестування розпочнуться у 2022 році, і вони будуть проводитись на людях з паралічем. Завдання — досягти прямих нейронних зв’язків з курсором мишки, коли інтерфейсом можна буде керувати силою думки.

Так, нова вакансія у компанії вимагає кандидатів, які цілеспрямовані та готові зробити все можливе для досягнення цілей компанії.

– Як директор з клінічних випробувань ви будете тісно співпрацювати з найновішими лікарями та провідними інженерами, а також працювати з першими учасниками клінічних випробувань Neuralink! – йдеться в описі вакансії.

Натомість Neuralink пропонує “можливість змінити світ та працювати з одними з найрозумніших та найталановитіших експертів з різних областей”.

За словами Маска, перше практичне застосування технології Neuralink включатиме лікування людей з порушеннями та захворюваннями головного мозку. Мільярдер запевняє, що технологія розв’яже серйозні проблеми з мозком та хребтом за допомогою безшовно імплантованого пристрою.

Ще у 2020 році глава Tesla та SpaceX заявив, що чип зможе лікувати проблеми сліпоти, паралічу та слуху.