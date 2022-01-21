Компания Neuralink Илона Маска, которая разрабатывает чипы для мозга, готова к тестированию устройств на людях. Так, в сети появилась вакансия Директора клинических испытаний.

Этот шаг показывает, что компания готова перейти к новой ступени разработки — раньше чипы тестировали на свиньях и обезьянах. Девятилетняя макака с помощью импланта даже играла в видеоигры с помощью разума.

Цель компании Neuralink — использовать эту технологию для создания симбиоза человека с искусственным интеллектом.

В декабре Маск заявил, что тестирования начнутся в 2022 году, и они будут проводиться на людях с параличем. Задача — добиться прямых нейронных связей с курсором мышки, когда интерфейсом можно будет управлять силой мысли.

Так, новая вакансия в компании требует кандидатов, которые целеустремленны и готовы сделать все возможное для достижения целей компании.

— В качестве директора по клиническим испытаниям вы будете тесно сотрудничать с самыми инновационными врачами и ведущими инженерами, а также работать с первыми участниками клинических испытаний Neuralink! — говорится в описании вакансии.

Взамен Neuralink предлагает “возможность изменить мир и работать с одними из самых умных и талантливых экспертов из разных областей”.

По словам Маска, первое практическое применение технологии Neuralink будет включать лечение людей с нарушениями и заболеваниями головного мозга. Миллиардер уверяет, что технология решит серьезные проблемы с мозгом и позвоночником с помощью бесшовно имплантированного устройства.

Еще в 2020 году глава Tesla и SpaceX заявил, что чип сможет лечить проблемы слепоты, паралича и слуха.