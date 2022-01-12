Зонд NASA InSight був змушений перейти в режим економії енергії через піщану бурю на Марсі. Ще 7 січня він змінив процес роботи, надсилаючи астрономам відомості про погоду на планеті.

Так, піщана буря заважає InSight отримувати енергію від сонячних панелей. Відомо, що режим економії енергії відключає всі функції космічного апарату, крім основних.

NASA вдалося встановити контакт із зондом вже 10 січня — показники потужності батарей були в нормі. Піщана буря навряд чи зможе розрядити акумулятори. Втім, саме ця погода “убила” марсохід NASA Opportunity, коли протягом 2018 року промені Сонця не досягали поверхні планети.

Бурі можуть впливати на сонячні панелі двома способами: пил зменшує фільтрацію сонячного світла через атмосферу, а також накопичується на панелях. Чи залишить цей шторм додатковий шар пилу на сонячних панелях, ще доведеться визначити.

Вчені сподіваються, що вже наступного тижня зможуть вивезти апарат із безпечного режиму.

Відомо, що InSight приземлився на Марсі 26 листопада 2018 року, щоб вивчити внутрішню структуру планети, включаючи її кору, мантію та ядро. Космічний корабель досягнув своїх наукових цілей ще до кінця терміну місії. Так, астрономам довелося продовжити термін роботи ще на 2 роки – до грудня 2022 року.