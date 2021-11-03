Корпорація Microsoft вирішила створити власний метавсесвіт Mesh. Платформа буде інтегрована в Microsoft Teams та забезпечить користувачам повне відчуття присутності під час віддаленої роботи.

В основі нової функції лежатиме технологія змішаної реальності. Вона дозволить об’єднувати користувачів різних пристроїв – від смартфонів та ПК до VR-шоломів – в одному віртуальному просторі.

Використовувати 3D-аватари можна буде як у тривимірних просторах, так і у звичайних відеоконференціях.

Користувачі віртуального світу зможуть обмінюватися файлами у програмах Microsoft Office.

Алгоритми Microsoft будуть аналізувати голос користувача та анімувати аватар, ґрунтуючись на його інтонаціях.

Раніше про створення метавсесвіту заявив засновник Facebook Марк Цукерберг. Американська компанія планує найняти 10 тис. інженерів з країн Євросоюзу в рамках проекту зі створення віртуального світу.

Очікується, що висококваліфіковані робочі місця будуть створені протягом п’яти років.

До метавсесвіту зможуть підключатися користувачі в режимах VR (віртуальної) або AR (доповненої) реальностей, щоб разом грати, спілкуватися або працювати.