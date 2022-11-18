Разработчики менеджера паролей NordPass опубликовали статистику комбинаций, которые легче всего взломать в промежуток времени от 1 до 10 секунд.

Первое место в десятке самых легких паролей 2022 занимает слово password. Для защиты своих данных его выбрали почти 5 млн пользователей. На его подбор тратится менее секунды.

Далее идет комбинация цифр — 123456, которая стоит у 1,5 млн человек.

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Третье место занимает тоже цифровая последовательность — 123456789. Ее предпочли более 400 тыс. пользователей.

На четвертом месте guest, который установили более 376 тыс. пользователей. На взлом этого пароля понадобится до 10 секунд.

Следующим в списке легких паролей оказалось слово qwerty. Его предпочли более 305 тыс. человек.

Шестую, седьмую, восьмую ступень занимают цифровые комбинации — 12345678, 111111, 12345. Для их взлома по-прежнему необходимо доли секунды.

На девятом месте col123456, для взлома которого понадобится 11 секунд. Его предпочли более 140 тыс. пользователей.

И на десятой строке — 123123, который установлен у 127 тыс. человек.