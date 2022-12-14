Apple має намір ввести кардинальні зміни в App Store на iPhone. У майбутньому користувачі гаджетів компанії зможуть встановлювати програми зі сторонніх магазинів.

На такий крок корпорацію змушують піти закони ЄС. Щоб продукція Apple і надалі продавалася на території Європи, необхідно зробити кілька кардинальних кроків.

Зараз програмісти та співробітники служби підтримки компанії працюють над ідеєю дозволити завантажувати програми за межами App Store на iPhone та iPad.

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Інсайдери стверджують, що це станеться разом із оновленням iOS 17 у 2023 році. Швидше за все, нова ОС буде доступна одразу після виходу iPhone 15, який традиційно покажуть восени.

Нагадаємо, що Apple ще з початку виходу першого iPhone всіляко обмежувала можливості користувачів щодо додатків. На відміну від Android, користувачі не могли завантажити програму не з App Store. У компанії запевняли, що це необхідно для захисту системи пристроїв, але тепер настав час змін.

І поки подібні нововведення тільки планують вводити, Apple розширила список країн, в яких працює супутниковий SOS на iPhone. Щоправда, поки що це не стосується України. Технологія дозволяє запитати про допомогу у разі екстреної ситуації за допомогою супутникового покриття, якщо стільниковий зв’язок не працює.