Ілон Маск став першою людиною, яка втратила $200 млрд. Все через низьку вартість акцій Tesla та нещодавнім невдачам Twitter.

Примітно, що Ілон став другою людиною, яка змогла накопичити ці $200 млрд, але тепер їх немає. Лідером у цій гонці виявився глава Amazon Джефф Безос.

Нещодавно глава Tesla втратив $137 млрд на тлі падінь вартості акцій за останні тижні. Наприклад, лише у вівторок 27 грудня їхня вартість знизилася на 11%, а за весь 2022 рік – на 65%. Негативно на стан компанії впливає і недавнє рішення скорочення виробництва авто у Шанхаї. Все через низький попит на авто та Covid-пандем.

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Однак найбільше позначилася хаотичність у рішеннях мільярдера – порівняно з листопадом 2021 року вартість акцій впала з $407 до $109 за одиницю.

Нагадаємо, що максимальний рівень капіталу в Ілона був на початку листопада 2021 року – тоді глава SpaceX мав $340 млрд. Близько року мільярдер був лідером у списку найбагатших людей. Тепер його випередив бізнесмен Бернар Арно – голова CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

Втім, нещодавно Ілон Маск врятував Twitter від банкрутства – глава соцмережі додав, що вдалося уникнути дороги до неминучого краху.