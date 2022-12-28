Вартість акцій Tesla впала до рекордного мінімуму вперше за останні два роки. На тлі цього Ілон Маск тепер не найбагатша людина у світі.

Все через тяжкий фінансовий період. Інвестори Tesla вважають, що Маск витрачаємо дуже багато часу на Twitter, оскільки мільярдер купив його восени і є єдиним керівником.

Втім, саме зниження вартості акцій Tesla на 11,4% пов’язують із повідомленням компанії про скорочення виробництва в Шанхаї – зробити це планують у січні. Також на ситуацію впливає низький попит на авто та пандемія Covid-19, яка вирує у Китаї.

Зараз дивляться

Найбільше на вартості компанії далася взнаки хаотична поведінка самого Ілона. У порівнянні з листопадом 2021 року вартість акцій впала з $407 до $109 за одиницю.

Оскільки Маск має левову частку компанії, його капітал безпосередньо залежить від успішності Tesla. За даними рейтингу мільярдерів Bloomberg, Ілон більше не найбагатша людина у світі – його капітал оцінюється в 130 млрд, тоді як Бернард Арно може похвалитися $163 млрд.

Нагадаємо, що зовсім недавно Ілон Маск урятував Twitter від банкрутства. У грудні на платформу повернулися великі компанії замовлення реклами, а витрати компанії вже можна контролювати. Щоправда, це виключає ймовірності краху корпорації.