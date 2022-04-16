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Інтернет

Ворог розсилає українцям віруси під виглядом “інструкцій від СБУ”

16 Квітня 2022, 15:25
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ворог розсилає українцям віруси під виглядом “інструкцій від СБУ”
Джерело: Pexels

Агресор не залишає спроб влаштувати кібератаки в Україні. Цього разу українцям розсилають комп’ютерні віруси у месенджерах нібито від імені СБУ.

У повідомленнях просять завантажити файл із начебто інструкцією дій на період воєнного часу (офлайн карти, координати укриттів, порядок дій на випадок зникнення зв’язку). Насправді – це вірусна програма.

Основною ціллю ворога є держслужбовці, через телефони яких, на думку окупантів, можливо зібрати конфіденційну інформацію.

Жодних подібних розсилок СБУ не здійснює.

Українців вкотре закликали не відкривати та не завантажувати файли від невідомих осіб, одразу видаляти підозрілі листування, дотримуватися правил безпеки в інтернеті, а також довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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Раніше хакери масово розсилали українцям вірус, маскуючи його під “мобілізаційний реєстр”. Після відкриття файлу шкідливий код автоматично завантажується на пристрій і краде дані.

Джерело
Держприкордонслужба
Теги
Кібератака , Хакери
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