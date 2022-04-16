Враг рассылает украинцам вирусы под видом “инструкций от СБУ”

Агрессор не оставляет попыток устроить кибератаки в Украине. В этот раз украинцам рассылают компьютерные вирусы в мессенджерах якобы от имени СБУ.

В сообщениях просят загрузить файл с якобы инструкцией действий на период военного времени (оффлайн карты, координаты укрытий, порядок действий на случай исчезновения связи). На самом деле это вирусная программа.

Основной целью врага являются госслужащие, по телефонам которых, по мнению оккупантов, можно собрать конфиденциальную информацию.

Никаких подобных рассылок СБУ не делает.

Украинцев в очередной раз призвали не открывать и не загружать файлы от неизвестных лиц, сразу удалять подозрительные переписки, соблюдать правила безопасности в интернете, а также доверять только официальным источникам информации.

Ранее хакеры массово рассылали украинцам вирус, маскируя его под “мобилизационный реестр”. После открытия файла вредоносный код автоматически загружается на устройство и ворует данные.