24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения России на территорию Украины. За эти 365 дней украинцы показали свою храбрость и умение адаптироваться под условия войны. Вместе с простыми людьми менялось и государство, которое продолжает предоставлять услуги в это непростое время. Цифровизация таких услуг с помощью Дії дала возможность украинцам подавать заявки, получать денежную помощь, и даже помогать нашим защитникам.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал Фактам ICTV, как изменилась Дія за год полномасштабной войны.

– Какие планы были в 2022 году у Дії до войны, и от чего пришлось отказаться? Из того, что сообщалось, должны были расширить функционал для ветеранов.

Сейчас смотрят

– Глобально наши планы не были нарушены. Мы буквально 8 февраля провели Diia Summit, где презентовали новые услуги. После него обычно наступает таймаут в разработке новинок – проверяем, все ли хорошо работает.

Что касается планов, то у нас были идеи развивать социальные услуги, пенсионные, и так далее. Но с началом полномасштабного вторжения РФ мы сконцентрировались на запуске сервисов, которые нужны во время войны – это и єДокумент, и радио, телевидение, всяческие выплаты, помощь ВПЛ, и только осенью мы смогли презентовать пенсионные удостоверения, которые планировались ранее.

Как итог – с одной стороны это не изменило наше развитие, с другой стороны – есть часть сервисов, которые требовались во время войны.

– Какие самые популярные услуги во время войны появились в Дії?

– В первую очередь мы создали єДокумент, который стал желтым паспортом. Мы его внедрили для работы оффлайн, но для многих услуга стала основным удостоверением личности в условиях войны. Также популярной услугой оказались донаты на армию, услуги для переселенцев – более 1,4 млн людей подали заявки на получение справки и помощи ВПЛ. И єПідтримка – 4,7 млн украинцев получили выплаты 6500 грн. ТВ и радио пусть и не услуги, но Евровидение и финал Чемпионата мира через Дію посмотрело более 1 млн человек.

– Что касается ВПЛ – комплекс услуг помог более миллиону человек получить поддержку от государства. Планировалось ли ввести эту услугу еще до войны?

– Отображение справки переселенца мы сделали еще очень давно. Мы планировали оцифровать услугу, чтобы получить статус ВПЛ онлайн, но немного позже. К сожалению, переселенцы появились в 2014 году, а Дію мы запустили спустя 6 лет. Получилось так – за это время большинство уже получило этот документ, а новых заявок было очень немного.

– С 17 февраля закон Украины разрешает хранить данные за границей – много ли информации хранится об украинцах на серверах в других странах? Целесообразно ли переносить все реестры или только часть – например, пенсионные удостоверения?

– Сейчас продолжаются использоваться украинские дата-центры. Но есть риск уничтожениях их дроном или ракетой. Что касается хранения данных украинцев за рубежом, то мы говорим о технологиях облачного хранилища, например, в Amazon. Новый закон теперь не требует от зарубежной компании строить дата-центр на территории нашей страны.

Мы не говорим о размещении регистров в других странах – доступ к данным доступен из любой точки планеты. Это уменьшает риски потерять информацию. Там могут храниться резервные копии, и так далее.

– Как часто за войну Дію атаковали хакеры, и как в условиях войны следят за безопасностью данных?

– Атакуют нас постоянно – еще с осени 2021 года. Позже была мощная атака 14 января, а затем – 15 февраля, перед самым наступлением. Есть стратегия кибербезопасности, которую приняли в 2021 году. Вся защита между государственными органами синхронизирована. Те тысячи атак вполне успешно отбиваются – я могу заверить, что никаких утечек данных и пробития защиты не было.

– Эстония уже запускает собственную Дію – для этого Минцифры поделилось UX/UI дизайном и кодом. Как вообще происходил процесс помощи зарубежным партнерам?

– Украина сотрудничает с Эстонией в обмене опытом в сфере электронного управления достаточно давно. К примеру, в основе сервиса Трембіта, который поможет узнать, что ваши документы просматривает государство, лежит эстонское решение. В какой-то момент Эстония пришла к выводу, что лучшим опытом в мобильном управлении услуг является наша Дія. Что касается UX\UI (User Experience и User Interface) – это не только вопрос эстетики. Это те вещи, которые уже отработаны. Тем более, мы за эти решения получили огромное количество наград.

Сейчас со многими странами сотрудничаем в таком формате, делясь опытом использования и внедрения Дії. Таких государств до 10.

– Растаможка авто в Дії – один из главных вопросов для водителей. Зачем оно создавалось, и поможет ли это уменьшить количество завезенных подержанных авто в Украину?

– Растаможка – один из фундаментальных проектов, над которыми мы работаем. Старые авто будет относительно невыгодно завозить. К тому же, мы двигаемся к ЕС, а такой транспорт не сможет соответствовать экостандартам. Мы должны стимулировать то, чтобы на дорогах Украины появлялись современные и “легальные” в Европе авто.

С одной стороны это делает невозможной коррупцию. Система сама указывает на стоимость растаможки – убирает человеческий фактор и любые возможности на манипуляцию.

С другой – это приближение к европейским стандартам. Это очень мощная история с точки зрения реформы – мы не просто запускаем услугу в Дії. Чтобы она заработала, нужны изменения в системе того или иного органа власти.

– В конце 2022-го впервые заговорили об аттестатах и дипломах в Дії. Как будет работать услуга? Данные будут подтягиваться из регистров?

– Большинство данных и документов подтягиваются автоматически – ничего вводить не нужно. Это касается и диплома. Не факт, что документы об аттестатах будут отображаться перед водительским удостоверением, но это данные, которые нужны для получения работы, вступил в учебное заведение и так далее. Документ можно будет шерить.

Мы уже работаем над этой услугой, и перед тестированием обязательно сообщим.

– Вы неоднократно сообщали, что повестки не будут приходить в Дію. А что насчет отображения военного билета? Для кого это удобно? Например, будут ли проверять эти данные на блокпостах?

– Его возможность отображения предусмотрена нормативно. Мы уже начинаем работать в этом направлении. Военный билет – в некотором смысле обязательный документ для человека. Для военных так вообще чуть ли не главный документ. То, как это будет использоваться – мы еще будем прорабатывать.

– Война рано или поздно закончится. Думали ли вы о разработке новых услуг для ветеранов? Или, может, есть идея услуги, которую введут после победы?

– Мы ведем работу над разработкой функционала для ветеранов. Это сейчас одна из самых важных аудиторий украинцев. Для них предусмотрено много льгот и услуг, и они будут доступными через Дію. Как будут новости – будем анонсировать.

– Чего ждать украинцам больше всего в 2023 году? Может, определите какую-нибудь главную поставленную цель?

– Из основного хочется выделить сервисы для ветеранов. Уже после них идет растаможка авто и Дія для юридических лиц.