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Военный билет и сервисы для ветеранов: Мстислав Баник об изменениях в Дії за год и чего ждать украинцам

23 февраля 2023, 10:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мтстислав Банік

24 февраля – годовщина полномасштабного вторжения России на территорию Украины. За эти 365 дней украинцы показали свою храбрость и умение адаптироваться под условия войны. Вместе с простыми людьми менялось и государство, которое продолжает предоставлять услуги в это непростое время. Цифровизация таких услуг с помощью Дії дала возможность украинцам подавать заявки, получать денежную помощь, и даже помогать нашим защитникам.

Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник рассказал Фактам ICTV, как изменилась Дія за год полномасштабной войны.

– Какие планы были в 2022 году у Дії до войны, и от чего пришлось отказаться? Из того, что сообщалось, должны были расширить функционал для ветеранов.

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– Глобально наши планы не были нарушены. Мы буквально 8 февраля провели Diia Summit, где презентовали новые услуги. После него обычно наступает таймаут в разработке новинок – проверяем, все ли хорошо работает.

Что касается планов, то у нас были идеи развивать социальные услуги, пенсионные, и так далее. Но с началом полномасштабного вторжения РФ мы сконцентрировались на запуске сервисов, которые нужны во время войны – это и єДокумент, и радио, телевидение, всяческие выплаты, помощь ВПЛ, и только осенью мы смогли презентовать пенсионные удостоверения, которые планировались ранее.

Как итог – с одной стороны это не изменило наше развитие, с другой стороны – есть часть сервисов, которые требовались во время войны.

– Какие самые популярные услуги во время войны появились в Дії?

– В первую очередь мы создали єДокумент, который стал желтым паспортом. Мы его внедрили для работы оффлайн, но для многих услуга стала основным удостоверением личности в условиях войны. Также популярной услугой оказались донаты на армию, услуги для переселенцев – более 1,4 млн людей подали заявки на получение справки и помощи ВПЛ. И єПідтримка – 4,7 млн украинцев получили выплаты 6500 грн. ТВ и радио пусть и не услуги, но Евровидение и финал Чемпионата мира через Дію посмотрело более 1 млн человек.

Мстислав Банік

– Что касается ВПЛ – комплекс услуг помог более миллиону человек получить поддержку от государства. Планировалось ли ввести эту услугу еще до войны?

– Отображение справки переселенца мы сделали еще очень давно. Мы планировали оцифровать услугу, чтобы получить статус ВПЛ онлайн, но немного позже. К сожалению, переселенцы появились в 2014 году, а Дію мы запустили спустя 6 лет. Получилось так – за это время большинство уже получило этот документ, а новых заявок было очень немного.

– С 17 февраля закон Украины разрешает хранить данные за границей – много ли информации хранится об украинцах на серверах в других странах? Целесообразно ли переносить все реестры или только часть – например, пенсионные удостоверения?

– Сейчас продолжаются использоваться украинские дата-центры. Но есть риск уничтожениях их дроном или ракетой. Что касается хранения данных украинцев за рубежом, то мы говорим о технологиях облачного хранилища, например, в Amazon. Новый закон теперь не требует от зарубежной компании строить дата-центр на территории нашей страны. 

Мы не говорим о размещении регистров в других странах – доступ к данным доступен из любой точки планеты. Это уменьшает риски потерять информацию. Там могут храниться резервные копии, и так далее.

– Как часто за войну Дію атаковали хакеры, и как в условиях войны следят за безопасностью данных?

– Атакуют нас постоянно – еще с осени 2021 года. Позже была мощная атака 14 января, а затем – 15 февраля, перед самым наступлением. Есть стратегия кибербезопасности, которую приняли в 2021 году. Вся защита между государственными органами синхронизирована. Те тысячи атак вполне успешно отбиваются – я могу заверить, что никаких утечек данных и пробития защиты не было.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік

– Эстония уже запускает собственную Дію – для этого Минцифры поделилось UX/UI дизайном и кодом. Как вообще происходил процесс помощи зарубежным партнерам?

– Украина сотрудничает с Эстонией в обмене опытом в сфере электронного управления достаточно давно. К примеру, в основе сервиса Трембіта, который поможет узнать, что ваши документы просматривает государство, лежит эстонское решение. В какой-то момент Эстония пришла к выводу, что лучшим опытом в мобильном управлении услуг является наша Дія. Что касается UX\UI (User Experience и User Interface) – это не только вопрос эстетики. Это те вещи, которые уже отработаны. Тем более, мы за эти решения получили огромное количество наград.

Сейчас со многими странами сотрудничаем в таком формате, делясь опытом использования и внедрения Дії. Таких государств до 10. 

– Растаможка авто в Дії – один из главных вопросов для водителей. Зачем оно создавалось, и поможет ли это уменьшить количество завезенных подержанных авто в Украину?

Растаможка один из фундаментальных проектов, над которыми мы работаем. Старые авто будет относительно невыгодно завозить. К тому же, мы двигаемся к ЕС, а такой транспорт не сможет соответствовать экостандартам. Мы должны стимулировать то, чтобы на дорогах Украины появлялись современные и “легальные” в Европе авто.

С одной стороны это делает невозможной коррупцию. Система сама указывает на стоимость растаможки убирает человеческий фактор и любые возможности на манипуляцию. 

С другой это приближение к европейским стандартам. Это очень мощная история с точки зрения реформы мы не просто запускаем услугу в Дії. Чтобы она заработала, нужны изменения в системе того или иного органа власти.

– В конце 2022-го впервые заговорили об аттестатах и дипломах в Дії. Как будет работать услуга? Данные будут подтягиваться из регистров?

Большинство данных и документов подтягиваются автоматически ничего вводить не нужно. Это касается и диплома. Не факт, что документы об аттестатах будут отображаться перед водительским удостоверением, но это данные, которые нужны для получения работы, вступил в учебное заведение и так далее. Документ можно будет шерить.

Мы уже работаем над этой услугой, и перед тестированием обязательно сообщим.

– Вы неоднократно сообщали, что повестки не будут приходить в Дію. А что насчет отображения военного билета? Для кого это удобно? Например, будут ли проверять эти данные на блокпостах?

Его возможность отображения предусмотрена нормативно. Мы уже начинаем работать в этом направлении. Военный билет в некотором смысле обязательный документ для человека. Для военных так вообще чуть ли не главный документ. То, как это будет использоваться мы еще будем прорабатывать. 

– Война рано или поздно закончится. Думали ли вы о разработке новых услуг для ветеранов? Или, может, есть идея услуги, которую введут после победы?

Мы ведем работу над разработкой функционала для ветеранов. Это сейчас одна из самых важных аудиторий украинцев. Для них предусмотрено много льгот и услуг, и они будут доступными через Дію. Как будут новости будем анонсировать. 

– Чего ждать украинцам больше всего в 2023 году? Может, определите какую-нибудь главную поставленную цель?

Из основного хочется выделить сервисы для ветеранов. Уже после них идет растаможка авто и Дія для юридических лиц.

 

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Війна в Україні Приложение Дія Годовщина вторжения
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