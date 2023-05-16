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Як зробити запис екрана на Айфоні: покрокова інструкція

16 Травня 2023, 15:57
Анна Голішевська редакторка стрічки
Айфон
Джерело: Unsplash

Завдяки iOS кожен користувач телефону Apple iPhone може записувати контент на екрані зі звуком. Для цього не потрібно багато часу та сил. Як зробити запис екрана на iPhone – читайте в матеріалі.

Як зробити запис екрана на Айфоні: інструкція

  1. Зайдіть в Установки та знайдіть Центр керування.
  2. На сторінці перевірте, чи активовано функцію Запис екрана.
  3. Якщо ні, знайдіть її в меню знизу.
  4. Натисніть зелену кнопку біля неї, щоб додати на екран.‎‎‎
  5. Тепер під час перегляду потрібного вам контенту просто відкрийте Пункт керування.
  6. Для цього просто свайпніть донизу у верхньому правому куті дисплея. ‎
  7. Потім натисніть сіру кнопку запису. Утримуйте її, доки не відкриється меню з параметрами.
  8. Виберіть, який вміст хочете записати. Можна активувати режим Не турбувати, якщо не хочете, щоб були оповіщення.
  9. Активуйте мікрофон та натисніть кнопку Почати запис.
  10. Розпочнеться 3-секундний відлік часу. ‎
  11. Якщо ви хочете зупинити запис, потрібно натиснути червону кнопку в пункті керування або в лівому верхньому кутку екрана, де вказується поточний час.
  12. Переглянути результат потрібно у розділі ‎Фотографії.
  13. Також можна відредагувати відео й обрізати непотрібні фрагменти з відео, яке ви записали.
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