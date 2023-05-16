Завдяки iOS кожен користувач телефону Apple iPhone може записувати контент на екрані зі звуком. Для цього не потрібно багато часу та сил. Як зробити запис екрана на iPhone – читайте в матеріалі.
Як зробити запис екрана на Айфоні: інструкція
- Зайдіть в Установки та знайдіть Центр керування.
- На сторінці перевірте, чи активовано функцію Запис екрана.
- Якщо ні, знайдіть її в меню знизу.
- Натисніть зелену кнопку біля неї, щоб додати на екран.
- Тепер під час перегляду потрібного вам контенту просто відкрийте Пункт керування.
- Для цього просто свайпніть донизу у верхньому правому куті дисплея.
- Потім натисніть сіру кнопку запису. Утримуйте її, доки не відкриється меню з параметрами.
- Виберіть, який вміст хочете записати. Можна активувати режим Не турбувати, якщо не хочете, щоб були оповіщення.
- Активуйте мікрофон та натисніть кнопку Почати запис.
- Розпочнеться 3-секундний відлік часу.
- Якщо ви хочете зупинити запис, потрібно натиснути червону кнопку в пункті керування або в лівому верхньому кутку екрана, де вказується поточний час.
- Переглянути результат потрібно у розділі Фотографії.
- Також можна відредагувати відео й обрізати непотрібні фрагменти з відео, яке ви записали.
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