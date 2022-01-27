27 січня у продаж надійшла нова відеокарта GeForce RTX 3050 – це найдешевша модель від NVIDIA з підтримкою трасування променів. Експерти вже протестували процесор та порівняли його з конкурентами.

Розробник рекомендує ціну для продажу $249.

Так, ентузіасти з Tom’s Hardware перевірили за допомогою семи ігор при роздільній здатності 1080p на середніх налаштуваннях — частота кадрів була на рівні 100 fps.

При максимальній якості графіки в іграх відеокарта показувала непогані результати – 58,3 fps.

Головна фішка GeForce RTX 3050 – трасування променів. Ця технологія додає реалістичності картинці на моніторі. Функція вимагає багато обчислювальної потужності – на середніх налаштуваннях графіки картинка оновлювалася близько 40 разів на секунду.

Щоправда, трасування променів на ультраграфіці новинці не під силу – 25 fps. Комфортно грати не вдасться, але й від відеокарти за $250 більше чекати не варто.

Експерти запевняють – під час тестів GeForce RTX 3050 працювала тихо, а температура була в межах норми – 60° С.

Нова відеокарта у всьому краща за RX 6500 XT за $199, випущену в січні. Компанія NVIDIA не стала наголошувати на ціні – вони випустили графічний процесор з непоганими характеристиками, при цьому зберігши доступність.

Наприкінці січня відеокарти великих виробників почали дешевшати на тлі зниження курсу криптовалюту. Так, навіть на одному з найбільших торгових майданчиків eBay ціни на відеокарти AMD, Nvidia і MSI знизилися від 5 до 11%.