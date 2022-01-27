Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Гаджеты

Видеокарта GeForce RTX 3050 за $250: первые тесты и отзывы

27 января 2022, 08:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Видеокарта
Источник: Depositphotos

27 января в продажу поступила новая видеокарта GeForce RTX 3050 — это самая дешевая модель от NVIDIA с поддержкой трассировки лучей. Эксперты уже протестировали процессор и сравнили его с конкурентами.

Разработчик рекомендует цену для продажи в $249.

Так, энтузиасты из Tom’s Hardware проверили с помощью семи игр при разрешении 1080p на средних настройках — частота кадров была на уровне 100 fps.

При максимальном качестве графики в играх видеокарта показывала неплохие результаты — 58,3 fps.

Главная фишка GeForce RTX 3050 — трассировка лучей. Эта технология добавляет реалистичности происходящему на мониторе. Функция требует много вычислительной мощности — на средних настройках графики картинка обновлялась около 40 раз в секунду.

Правда, трассировка лучшей на ультра-графике новинке не под силу — 25 fps. Комфортно играть не получится, но и от видеокарты за $250 большего ожидать не стоит. 

Эксперты уверяют — во время тестов GeForce RTX 3050 работала тихо, а температура была в пределах нормы — 60° С.

Новая видеокарта во всем лучше RX 6500 XT за $199, выпущенной в январе. Компания NVIDIA не стала делать акцент на цене — они выпустили графический процессор с неплохими характеристиками, при этом сохранив доступность.

В конце января видеокарты крупных производителей начали дешеветь на фоне снижения курса криптовалют. Так, даже на одной из крупнейшей торговой площадке eBay цены на видеокарты AMD, Nvidia и MSI снизились от 5 до 11%.

Читайте также:
ВидеокартаПроцессоры и видеокарты подорожают на 20% в 2022 году: названа причина

Теги
Игры , Видеоигры
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь