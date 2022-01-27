27 января в продажу поступила новая видеокарта GeForce RTX 3050 — это самая дешевая модель от NVIDIA с поддержкой трассировки лучей. Эксперты уже протестировали процессор и сравнили его с конкурентами.

Разработчик рекомендует цену для продажи в $249.

Так, энтузиасты из Tom’s Hardware проверили с помощью семи игр при разрешении 1080p на средних настройках — частота кадров была на уровне 100 fps.

При максимальном качестве графики в играх видеокарта показывала неплохие результаты — 58,3 fps.

Главная фишка GeForce RTX 3050 — трассировка лучей. Эта технология добавляет реалистичности происходящему на мониторе. Функция требует много вычислительной мощности — на средних настройках графики картинка обновлялась около 40 раз в секунду.

Правда, трассировка лучшей на ультра-графике новинке не под силу — 25 fps. Комфортно играть не получится, но и от видеокарты за $250 большего ожидать не стоит.

Эксперты уверяют — во время тестов GeForce RTX 3050 работала тихо, а температура была в пределах нормы — 60° С.

Новая видеокарта во всем лучше RX 6500 XT за $199, выпущенной в январе. Компания NVIDIA не стала делать акцент на цене — они выпустили графический процессор с неплохими характеристиками, при этом сохранив доступность.

В конце января видеокарты крупных производителей начали дешеветь на фоне снижения курса криптовалют. Так, даже на одной из крупнейшей торговой площадке eBay цены на видеокарты AMD, Nvidia и MSI снизились от 5 до 11%.