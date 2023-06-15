У ЄС ухвалили законопроєкт для регулювання розвитку штучного інтелекту. Це перший крок до суворого контролю за поширенням технології заради безпеки по всій Європі.

Якщо закон набуде чинності, то під забороною опиниться низка продукції з ШІ – від використання біометричних систем до іграшок із голосовим управлінням.

Так, у ЄС тепер можуть заборонити функції, які збирають і сканують дані для розпізнавання обличчя. Відмовитися можуть і від іграшок, які провокуватимуть на небезпечну поведінку. Не залишиться місця для технологій, які класифікуватимуть людей за економічним статусом або особистісними характеристиками.

Усі технології з використанням ШІ або нейромереж мають бути внесені до бази ЄС.

Уперше закон запропонували ще у квітні 2021 року – тоді в ЄС занепокоїлися розвитком ШІ, тож хотіли контролювати компанії, які розробляють такі технології. Йшлося про OpenAI. Тепер такі компанії мають зробити все, щоб сервіси не могли генерувати заборонений контент.

Утім, зараз у Європі потрібно ще узгодити остаточні правки закону – очікується, що нові правила ухвалять уже до кінця 2023 року.

Вже з 1 червня в Україні запрацював мобільний додаток ChatGPT зі штучним інтелектом. Щоправда, новинка доступна тільки для власників iPhone, але це тимчасово. Мобільний сервіс безкоштовний, але є можливість отримати ексклюзивний контент за плату.