В ЕС приняли законопроект для регулирования развития искусственного интеллекта. Это первый шаг к строгому контролю за распространением технологии ради безопасности по всей Европе.

Если закон вступит в силу, то под запретом окажется ряд продукции с ИИ — от использования биометрических систем до игрушек с голосовым управлением.

Так, в ЕС теперь могут запретить функции, которые собирают и сканируют данные для распознавания лица. Отказаться могут и от игрушек, которые будут провоцировать на опасное поведение. Не останется места и для технологий, которые будут классифицировать людей по экономическому статусу или личностных характеристиках.

Все технологии с использованием ИИ или нейросетей должны быть внесены в базу ЕС.

Впервые закон предложили еще в апреле 2021 года — тогда в ЕС обеспокоились развитием ИИ, и хотели контролировать компании, которые разрабатывают такие технологии. Речь шла об OpenAI. Теперь такие компании должны сделать все, чтобы сервисы не могли генерировать запрещенный контент.

Впрочем, сейчас в Европе нужно еще согласовать окончательные правки закона — ожидается, что новые правила примут уже к концу 2023 года.

Уже с 1 июня в Украине заработало мобильное приложение ChatGPT с искусственным интеллектом. Правда, новинка доступна только для владельцев iPhone, но это временно. Мобильный сервис бесплатный, но есть возможность получить эксклюзивный контент за плату.