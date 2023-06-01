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Не для всех: в Украине заработало мобильное приложение ChatGPT

1 июня 2023, 16:29
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
IOS Apple
Источник: Pexels

В Украине заработало мобильное приложение ChatGPT. Это чат-бот с искусственным интеллектом, который создала компания OpenAI.

Стоит отметить, что приложение доступно пока что только для владельцев iOS. Его уже можно скачать в App Store.

Для Android ChatGPT еще не доступен, однако в компании обещают немного позже адаптировать чат-бот и под эту операционную систему.

Стоит отметить, что мобильное приложение бесплатное, однако за подписку на ChatGPT Plus обещают эксклюзивный доступ к возможностям приложения, ранний доступ к новым функциям и более быстрое время ответов на запросы.

Наверняка, уже многие из нас знакомы с возможностями ChatGPT. Это искусственный интеллект, который учится на большом количестве текстовых данных, что позволяет ему понимать и генерировать человеческую речь. Он способный работать в диалоговом режиме.

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ChatGPT iOS
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